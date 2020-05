Titanfall: Respawn non sta lavorando a un nuovo capitolo

Quando i ragazzi di Respawn Entertainment sono giunti sotto la luce dei riflettori, in pochi si sarebbero aspettati che il loro Titanfall sarebbe stato così apprezzato dal pubblico. Dopo un primo capitolo in realtà non esattamente all’altezza delle aspettative, nonostante la presenza d’intriganti meccaniche a livello ludico, il secondo episodio è riuscito a conquistare una ricca utenza grazie a una componente singleplayer di gran livello affiancata da un’ottima struttura online. In tal senso, fu purtroppo un duro colpo l’infelice decisione presa da EA di far uscire il titolo a cavallo tra Call of Duty e Battlefield, una scelta che penalizzò pesantemente le vendite.

Oggi la situazione di Respawn è però decisamente diversa, vista l’acquisizione avvenuta per mano della stessa Electronic Arts. La software house, in questi ultimi anni, è infatti tornata a far parlare di sé per aver realizzato lo sparatutto Apex Legends e l’action adventure Star Wars: Jedi Fallen Order, due ottimi titoli che hanno contribuito a rendere il team come uno dei più chiacchierati tra quelli posseduti da EA. Nonostante ciò, sono però ancora tanti i giocatori che chiedono informazioni su un possibile ritorno di Titanfall, novità che infine sono arrivate, anche se probabilmente non vi faranno piacere.

Vince Zampella, fondatore di Respwan Entertainment, ha infatti approfittato di un’intervista recentemente tenutasi ai microfani di IGN per tornare sull’argomento, di fatto annunciato che allo stato attuale la software house non sta lavorando a nessun nuovo progetto legato a Titanfall. Sembra insomma che il team sia totalmente focalizzato su altre produzioni, tra le quali figura probabilmente anche anche un secondo capitolo di Star Wars: Jedi Fallen Order, visti gli ottimi risultati ottenuti e le dichiarazioni fatte da EA. Zampella ha comunque fatto sapere che vorrebbe rivedere tornare la serie, in particolare dichiarando:

“Potete trovare tanti piccoli accenni alla serie che di tanto in tanto spuntano nella lore di Apex Legends. Ovviamente, sarei davvero felice di vedere una resurrezione del franchise. Vedremo se potrò fare qualcosa affinché ciò accada”. Insomma, sembra proprio che tutti i fan del brand resteranno a bocca asciutta ancora per parecchio tempo e, se mai si dovesse tornare a parlare di Titanfall, ciò avverrà solo quando la generazione PlayStation 5/Xbox Series X sarà nel pieno del suo ciclo vitale.