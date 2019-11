Star Wars Jedi Fallen Order, la guida completa

La nostra guida completa a Star Wars Jedi Fallen Order vi proporrà una serie di articoli per scoprire i principali aspetti del nuovo gioco dedicato alla serie che dopo parecchi anni ritorna con un titolo single player che ha già ottenuto ampi consensi da parte della critica e dal pubblico. Il gioco pubblicato da Electronic Arts propone in unico pacchetto un mix bilanciato di diverse meccaniche ispirate a generi, e quindi, a giochi differenti.

La componente più evidente ed ovvia è quella del combattimento con dinamiche e tecniche che per certi versi ricordano da vicino titoli come la serie Soulsborne e Sekiro di From Software. Questo dunque richiede in generale un approccio più attento e calcolato negli scontri rispetto a quello di un action standard. Ricordatevi anche che il gioco ha in totale quattro livelli di difficoltà che modificano vari aspetti del gameplay sopratutto per quanto riguarda gli scontri con i nemici.

Ma questo è solo uno dei tanti aspetti di Star Wars Jedi Fallen Order che si ispira anche ad altri generi. Nel corso dell’avventura, infatti, visitando i vari pianeti ci si imbatterà in puzzle e fasi prettamente di esplorazione con un po’ di backtracking per accedere a zone in precedenza precluse e poi diventate accessibili grazie a nuove abilità.

Per questo oltre a tenere d’occhio la schermata di progressione del vostro personaggio, conviene sempre guardare con una certa attenzione la mappa per capire in quali zone accedere. Per questo nel corso di questa guida, che verrà aggiornata regolarmente con nuovi articoli, copriremo tutti i principali aspetti del gioco a partire dai consigli per iniziare e da come ottenere la doppia spada laser, proseguendo con una prima occhiata alle abilità disponibili per arrivare sino a spiegarvi come trovare tutti gli oggetti collezionabili nei vari pianeti che visiterete.