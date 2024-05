Toby Fox rassicura i fan: Deltarune procede senza intoppi ma l'uscita "è ancora lontana"

Il creatore di Undertale, Toby Fox, ha recentemente informato i fan tramite la newsletter primaverile riguardo i progressi del tanto atteso - quanto mai in arrivo - Deltarune. Il lavoro sui capitoli 3 e 4 avanza, infatti, senza intoppi, ma l'uscita è ancora molto distante.

Dopo l'assunzione di un nuovo produttore e di altri talenti, il progetto Deltarune sembra procedere spedito: Toby Fox ha delineato i progressi correnti, svelando che la maggior parte delle cutscene sono state completate, a eccezione di alcune che richiedono ancora rifiniture. Anche il lavoro sugli attacchi e sulle battaglie è quasi finito, ma sono necessari alcuni aggiustamenti per quanto riguarda le boss battle.

Per quanto concerne il mondo di gioco, invece, mancano solo dieci mappe da completare e da rifinire: "Un certo meccanismo complicato ha quasi tutte le sue iterazioni realizzate", spiega Fox. "Poi c'è ciò che deve essere inserito in quelle dieci mappe e un'ulteriore novità. (Un meccanismo è qualcosa come il giro in tazza da tè del Capitolo 2.)"

Nonostante il lavoro di base sia quasi terminato, Fox sottolinea che il perfezionamento del ritmo di gioco e l'adattamento della difficoltà possono richiedere "un tempo imprevedibile". Di conseguenza, è meglio non attendersi un rilascio imminente del Capitolo 4.

"Anche se il completamento del Capitolo 4 avviene senza intoppi, potrebbero esserci fattori sorpresa, quindi non siamo ancora in grado di fare una promessa concreta", continua Fox. Tuttavia, promette di aggiornare i fan non appena possibile. "Non vedo l'ora che vediate altri dei momenti e dei personaggi che ho in mente da otto anni".

I capitoli 3 e 4 verranno rilasciati insieme, e l'ultima volta che si sono avute notizie sul progresso del Capitolo 3 era ottobre 2023, quando Fox indicava nella sua newsletter che era "quasi completato al 100%". Considerando che i primi due capitoli sono stati rilasciati separatamente e a distanza di tre anni l'uno dall'altro, sembra che Fox e il suo team abbiano accelerato i tempi dal rilascio a sorpresa del Capitolo 1 nel 2018. Chissà quando, però, riusciremo a vedere Deltarune completo totalmente.