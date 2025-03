Tomb Raider 4-5-6 Remastered: tutti i trucchi

I più anziani di voi lettori sicuramente lo ricorderanno ma la saga di Tomb Raider è sempre stata famosa per avere tutta una serie di trucchi, gabole e combinazioni di tasti che permettevano a Lara Croft di ottenere vantaggi più o meno importanti. All'interno di questo articolo andremo a scoprire tutti i trucchi che si possono utilizzare in Tomb Raider 4-5-6 Remastered (o Tomb Raider IV-V-VI Remastered),

Tutti i trucchi di Tomb Raider 4 Remastered

Per prima cosa assicuriamoci di posizionare Lara con il volto rivolto verso il nord; possiamo assicurarci di ciò utilizzando il menu di pausa. Ecco i trucchi di Tomb Raider IV Remastered o Tomb Raider The Last Revelation che dir si voglia.

Trucchi PC (Steam)

Munizioni e medipack infiniti: portiamo il cursore su un medipack piccolo e digitamo GUNS prima di uscire dal menu

portiamo il cursore su un medipack piccolo e digitamo GUNS prima di uscire dal menu Sbloccare tutte le armi: portiamo il cursore su un medipack grande e digitiamo WEAPONS prima di uscire dal menu



portiamo il cursore su un medipack grande e digitiamo WEAPONS prima di uscire dal menu Skippare livello: portiamo il cursore sul simbolo del caricamento salvataggio e digitiamo HELP prima di uscire dal menu

Trucchi Console:

Skippare livello: portiamo il cursore sul limbolo del caricamento salvataggio e usiamo la combinazione L1-L2-R1-R2; chiudiamo poi il menu.



portiamo il cursore sul limbolo del caricamento salvataggio e usiamo la combinazione L1-L2-R1-R2; chiudiamo poi il menu. Sbloccare tutte le armi e munizioni infinite: portiamo il cursore su un medipack piccolo e usiamo la combinazione L1-L2-R1-R2-SU (tasto direzionale); chiudiamo poi il menu.



portiamo il cursore su un medipack piccolo e usiamo la combinazione L1-L2-R1-R2-SU (tasto direzionale); chiudiamo poi il menu. Sbloccare tutti gli oggetti: portiamo il cursore su un medipack grande e usiamo la combinazione L1-L2-R1-R2-GIU (tasto direzionale); chiudiamo poi il menu.



Tutti i trucchi di Tomb Raider 5 Remastered

Le condizioni per attivare ogni singolo trucco di Tomb Raider V/Tomb Raider Chronicles sono diverse le une dalle altre e le specificheremo di volta in volta.

Trucchi PC (Steam):

Medipack piccoli infiniti : assicuriamoci di avere almeno 1 medipack piccolo e il 50% della salute; posizioniamo il cursore sul medipack piccolo e premiamo in contemporanea lo 0 del tastierino numerico e lo 0 posizionato sopra le lettere P e O.

: assicuriamoci di avere almeno 1 medipack piccolo e il 50% della salute; posizioniamo il cursore sul medipack piccolo e premiamo in contemporanea lo 0 del tastierino numerico e lo 0 posizionato sopra le lettere P e O. Medipack grandi infiniti : assicuriamoci di avere almeno 1 medipack piccolo e il 50% della salute; posizioniamo il cursore sul medipack piccolo e premiamo in contemporanea il 9 del tastierino numerico e il 9 posizionato sopra le lettere I e O.

: assicuriamoci di avere almeno 1 medipack piccolo e il 50% della salute; posizioniamo il cursore sul medipack piccolo e premiamo in contemporanea il 9 del tastierino numerico e il 9 posizionato sopra le lettere I e O. Sblocca funzioni speciali : posizioniamo il cursore sul timex-TMX e digitiamo BITS; riavviamo il gioco.

: posizioniamo il cursore sul timex-TMX e digitiamo BITS; riavviamo il gioco. Sblocca tutti i capitoli : una volta attivato il codice per le funzioni speciali, dal menu principale di Tomb Raider 5 digitiamo Roma : FILTHY1 Russia : FILTHY2 Irlanda : FILTHY3 New York : FILTHY4

: una volta attivato il codice per le funzioni speciali, dal menu principale di Tomb Raider 5 digitiamo

Trucchi console:

Skippare livello: posizioniamo il cursore sugli occhiali da sole e premiamo, in ordine, L1-SU (tasto direzionale)-X; chiudiamo il menù



posizioniamo il cursore sugli occhiali da sole e premiamo, in ordine, L1-SU (tasto direzionale)-X; chiudiamo il menù Sbloccare tutte le armi con munizioni infinite: posizioniamo il cursore sugli occhiali da sole e premiamo, in ordine L1-L2-R1-R2-SU (tasto direzionale); chiudiamo il menù.

posizioniamo il cursore sugli occhiali da sole e premiamo, in ordine L1-L2-R1-R2-SU (tasto direzionale); chiudiamo il menù. Sbloccare tutti gli oggetti: posizioniamo il cursore sugli occhiali da sole e premiamo, in ordine L1-L2-R1-R2-GIU (tasto direzionale); chiudiamo il menù.

Tutti i trucchi di Tomb Raider 6 Remastered

Arriviamo quindi ai trucchi di Tomb Raider VI Remastered o Tomb Raider Angel Of Darkness che dir si voglia.

Purtroppo non esistono Trucchi PC per questo gioco, motivo per cui ci dobbiamo limitare ai trucchi per le versioni console.

Trucchi console: