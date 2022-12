Nella serata di ieri è arrivato un annuncio a dir poco inaspettato. Sapevamo che Crystal Dymamics si trova già al lavoro sul prossimo capitolo principale della serie di Tomb Raider, ma nessuno pensava che quel titolo sarebbe stato prodotto da Amazon Games. Questo annuncio ha spaccato in due la community di appassionati della storica serie d’avventura. Una bella fetta di questi fan si dice parecchio dubbiosa di questa mossa, ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo in rete.

Subito dopo l’annuncio di ieri, la community ha subito ragionato su quel che potrebbe comportare la pubblicazione da parte di Amazon Games del prossimo Tomb Raider. Del gioco non sappiamo ancora nulla, ma solo questo annuncio ha saputo stuzzicare non poche suggestioni nelle menti degli appassionati. All’interno del subreddit di Tomb Raider, per esempio, la community si è già espressa sia nel bene che nel male su quella che è senza ombra di dubbio una novità.

Reagendo a questo annuncio, sono molti gli appassionati della serie che pensano che, avere il supporto di un’azienda così grande come lo è Amazon possa essere solo una buona cosa per il franchise di Tomb Raider. Altri fan, però, sono meno positivi e i propri dubbi nascono proprio dalle produzioni passate di Amazon Games, che vede quasi totalmente esperienze MMO. C’è anche una terza parte di community che decide di astenersi per il momento, ma si augura che questo titolo possa stupirci in positivo dal lato pubblicazione da parte di Amazon Games.

Ad oggi ci sembra ancora troppo presto per capire verso che direzione andrà questo nuovo capitolo di Tomb Raider. Quel che è certo è che Crystal Dynamics continuerà a proporci una stuttura in single player e che si basa prettamente sulla narrazione; ma ad oggi questo è tutto quel che sappiamo sul gioco.

