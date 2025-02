Tomb Raider IV-VI Remastered: guida ai trofei

Hai comprato Tomb Raider IV-VI Remastered con l'intenzione di completare al massimo tutti e tre i videogiochi in questione? Sarai felice di sapere che ogni gioco ha i suoi trofei separati e ogni gioco ha una montagna di cose da fare, offrendoti almeno una ventina di ore di gioco. Ottenere l'ambito trofeo di platino però non è facilissimo, proprio per il grande numero di trofei presenti all'interno del gioco; ecco allora la nostra guida ai trofei di Tomb Raider IV-VI Remastered pronta ad aiutarti, così da farti capire tutto quello che serve!

Trofei di Tomb Raider: The Last Revelation

ON YOUR HEAD BE IT, VON CROY!

Completa il capitolo in Cambogia

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

TIME TO PUT THINGS RIGHT!

Completa il capitolo Valle dei Re

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

TAKE ME TO VON CROY!

Completa il capitolo Karnak

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

DO NOT TAKE TOO LONG THINKING IT OVER!

Completa il capitolo Alessandria

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

BARKING MAD!

Completa il capitolo Cairo

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

GOOD TO SEE YOU AGAIN, WERNER!

Completa il capitolo Giza

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

TIME TO FINISH WHAT CARTER STARTED!

Completa il livello The Times Exclusive

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

CODEX OF ANGKOR WAT!

Raccogli tutti i segreti nei livelli della Cambogia

CODEX OF KINGS!

Raccogli tutti i segreti nei livelli della Valle dei Re

CODEX OF KARNAK!

Raccogli tutti i segreti nei livelli di Karnak

CODEX OF ALEXANDRIA!

Raccogli tutti i segreti nei livelli di Alessandria

CODEX OF CAIRO!

Raccogli tutti i segreti nei livelli del Cairo

CODEX OF GIZA!

Raccogli tutti i segreti nei livelli di Giza

CODEX OF TUTANKHAMUN!

Raccogli tutti i segreti nel livello The Times Exclusive

WHAT’S UP, DOC?!

Sdraiati accanto al tuo predecessore

A REGULAR VIRTUOSO!

Raggiungi l'Iris in 1:30 o meno utilizzando il percorso virtuoso

I’M UP FOR A LITTLE HERESY!

Raggiungi l'Iris in 1:55 o meno utilizzando il percorso eretico

SELF-DEFENSE GUIDE!

Fai sì che tre sciacalli e tre scorpioni vengano sconfitti dal fuoco nella Tomba di Seth

AVERAGE TEA PARTY!

Disattiva la trappola delle lame da solo nella Tomba di Seth

CROFT TOMB RACING!

Supera la jeep della guida sia al cancello che nell'ultimo tunnel

GET OVER THERE!

Senza preparazioni o cure, fatti pungere vicino all'obelisco e poi sposta il Canopic Jar 1 nella sua posizione

GOTCHA!

Sconfiggi l'assassino rosso con le pistole di Lara senza fargli deviare alcun proiettile

SIX OUT OF ZERO!

Ti sei creato la tua fortuna

CROFT GAMBIT!

Completa la Tomba di Semerkhet vincendo la partita a senet

FEMME ELEMENTALE!

Elimina lo spirito del ghiaccio senza l'aiuto dello spirito del fuoco e senza subire danni

BLADE OUTRUNNER!

Non subire danni da nessuna delle lame sui piedistalli

A MULETA WOMAN!

Una volta che il guardiano sfonda la porta, fallo rompere tutti e tre i pannelli in 50 secondi o meno

THIS IS FINE!

Ottieni tutti e tre gli oggetti segreti nonostante le trappole di fuoco e completa il livello

INSPECTOR WADJET!

Ottieni tutti gli indizi possibili da Jean-Yves

I HATE IT WHEN THESE THINGS DO THAT!

Apri il sarcofago con la mummia terrificante

GODSPEED!

Disattiva la trappola colpendo tutti i bersagli solo con frecce normali della balestra

DEAD SHOT!

Fai saltare il teschio dello scheletro mentre è in un salto

THREE STONES WITH ONE BIRD!

Distruggi tre spettri con il potere di una sola statua

HYPATIA WOULD BE PROUD!

Trova tutti gli indizi per i puzzle

RE-LION YOURSELF!

Non attivare l'interruttore nella stanza con le teste di leone

COOLER THAN HENRY!

Acceca i tre assassini rossi, avvelenali e poi sconfiggili con un solo colpo, uno dopo l'altro, usando una singola pistola di Lara

PROP WITH NO PURPOSE!

Ottieni gli occhiali di Von Croy

JASON’S APPRENTICE!

Affoga cinque scheletri delle guardie reali nell'acqua

DE-ESKULLATION!

Decapita uno scheletro prima che si svegli

OCTAVIAN’S LEGACY!

Sconfiggi entrambi i guardiani di Cleopatra usando solo le pistole di Lara e senza subire danni

DOUBLE TROUBLE!

Non farti colpire tramite la tua statua replicata

SECURITY BREACH!

Distruggi tutte le torrette

GHOST RAIDER!

Raggiungi il segreto del Cairo con una motocicletta non potenziata

A PLAGUE POSTPONED!

Libera lo spettro di ghiaccio senza rilasciare le locuste

SCARABICIDE!

Colpisci lo scarabeo con la tua motocicletta

MINIMAL DAMAGE!

Non distruggere l'elicottero sul tetto

THAT’S A KNIFE!

Sconfiggi due coccodrilli mentre sei nello stesso spazio ristretto con loro

WITH KHEPRI’S HELP!

Passa oltre i tubi a vapore senza subire danni

SWIPER, NO SWIPING!

Non lasciare che nessuno ti rubi il medikit nel Complesso della Sfinge

OLLY OLLY OXEN FREE!

Chiudi entrambi i guardiani nelle loro gabbie

IAQ!

Attraversa i corridoi delle trappole senza subire danni

BEEP BEEP!

Manda gli scarabei nella tomba nella stanza di Ra

SERKET SAVED!

Assicurati che tutti i soldati a Giza sopravvivano

SCORPION KING!

Sconfiggi tre scorpioni giganti con una sola granata normale

HIGH FIVE TO MAAHES!

Sconfiggi cinque nemici con una sola super granata

THREE WISE MONKEYS!

Prova tutte e tre le leve

SURREY COMMANDO!

Rompi le gemme usando tutti i tipi di armi con munizioni normali e senza mirino laser

DEVOURER OF THE DEVOURER!

Sconfiggi Ammit

SETH TIMER!

Dopo aver sigillato il tempio, raggiungi l'uscita in 40 secondi o meno

BLOWING OFF SOME STEAM!

Rompi 9 oggetti in meno di 10 secondi senza usare esplosivi

THEOMACHIST!

Fai una verticale davanti a tutte le grandi statue

BURY IT WITH ME!

Raccogli tutti gli oggetti collezionabili in un singolo walkthrough

OOPS!

Rompi tutti i vasi in un singolo walkthrough

WELCOME TO DUAT!

Completa il gioco in modalità New Game+

Autoesplicativo

Trofei di Tomb Raider Chronicles

AND SO ENDED THE FIRST OF MANY

Completa il capitolo di Roma

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

MAN COULD NEVER AGAIN MISUSE IT

Completa il capitolo del Sottomarino Russo

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

A FEW VALUABLE LESSONS

Completa il capitolo in Irlanda

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

TO ABSENT FRIENDS

Completa il capitolo Quartier Generale VCI

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

CODEX OF ROME

Raccogli tutti i segreti nei livelli di Roma

CODEX OF ZAPADNAYA LITSA

Raccogli tutti i segreti nei livelli del Sottomarino Russo

CODEX OF IRELAND

Raccogli tutti i segreti nei livelli in Irlanda

CODEX OF VCI

Raccogli tutti i segreti nei livelli del Quartier Generale VCI

DRESS REHEARSAL

Completa il livello dietro le quinte dell’Opera

WHAT A HORRID IDEA!

Dopo aver usato la Bocca della Verità, usane un'altra entro 16 secondi

NOT RAM US

Appenditi alla sporgenza sul lato del montone senza subire danni

BARK SQUARE

Sconfiggi cinque cani vicino alla fontana

TO THE ENVY OF VENUS

Esegui una verticale sopra il cancello del portale

MARS IS ATTACKED!

Sconfiggi la Testa del Guardiano sparando solo due colpi consecutivi con il mirino laser

LONG LIVE THE KING!

Sconfiggi tutti i leoni usando le Uzi

FEET OF CLAY

Sconfiggi l’ultima statua soldato nel Colosseo usando solo le pistole di Lara e senza subire danni

I’LL GET YOU NEXT TIME!

Schiva l’artiglio che cade tre volte consecutive nel punto più alto del magazzino

CRANE GAME

Raccogli tutti gli oggetti nel magazzino prima che l’artiglio cada almeno una volta

DOUBLE DOWN

Sconfiggi entrambi i cecchini senza subire danni

DAMN, YOU’RE NOT GOOD!

Vendicati di questo impostore per tutte le sue prepotenze

I AM INVINCIBLE!

Non usare nessun medipack nel livello del Sottomarino

PECULIARITIES OF THE NATIONAL FISHING

Usa tutti e dieci i razzi chaff per deviare i siluri

SILENT RAIDER

Fai schiantare un siluro contro il sottomarino

STRESS LEVEL ZERO

Non far innervosire Lara prima di prendere il segreto e trovare la Lancia del Destino

HELL AND HIGH WATER

Non subire ustioni o scosse elettriche nel livello del Sottomarino che affonda

NEKRASOV WOMAN

Ottieni la bombola di azoto senza subire danni prima di spegnere l’energia

IMPATIENS

Non farti colpire dai piccoli diavoletti nel livello dell’Albero della Forca

WELL DONE

Esegui un tuffo carpiato pulito nel pozzo

TORCHDOWN

Controlla se il demone è stato esorcizzato

FAIL COMPILATION

Guarda tutte le scene dei fallimenti della giovane Lara

SKELETON PRANCE

Evita di essere colpito dagli scheletri fantasma nella cappella

AMAZE RUNNER

Attraversa il labirinto finale in 25 secondi o meno

ANIMAL INSTINCT

Fai scappare i piccoli diavoletti nel panico

ROSES ARE GOLD, LARA GOT BURNED

Prima di visitare il mulino, raccogli il segreto dietro i fuochi e sopravvivi

SLEEPY MERROW

Una volta in acqua, sbarazzati della creatura in 25 secondi o meno

THE TRAP IS SET

Raccogli tutti i segreti al tredicesimo piano evitando i laser

NAILED IT!

Usa un martello per prendere una scorciatoia

MISSION IMPOSSIBLE

Attraversa il livello del tredicesimo piano senza farti notare

DODGE THIS!

Elimina cinque guardie VCI con un solo colpo in 20 secondi o meno

VCI! OPEN UP!

Ottieni il disco del teletrasporto prima che le guardie sfondino la porta

WATERMINATOR

Sconfiggi il primo cyborg

MISS CROFT

Corri davanti alle finestre panoramiche senza subire danni dall’elicottero

GASSASSIN

Sconfiggi il secondo cyborg

30/10

Esegui un triplo salto mortale completo

YOU REMEMBERED!

Buon compleanno, Lara!

SWEET DREAMS

Ottieni il medipack irraggiungibile

TAIL INNOCENCE

Non farti mordere dai topi per tutta la partita

HOARDING ORDER

Raccogli ogni oggetto collezionabile in una sola partita

PАST MORTEM

Completa il gioco in modalità New Game+

Autoesplicativo

Trofei di Tomb Raider Angel Of Darkness

I FEEL STRONGER NOW

Completa Tomb Raider: The Angel of Darkness

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

ROOM SERVICE

Sconfiggi il killer

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

GREAT FLOOD

Sconfiggi Proto-Nephilim

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

TOOK CARE

Sconfiggi Boaz

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

SHUT HIM UP

Sconfiggi Eckhardt

(Si sblocca proseguendo normalmente nel gioco)

PARKOUR!

Completa l’allenamento nei vicoli sul retro

CRIME SPREE

Sii scortese con Mlle Carvier e svuota il suo appartamento prima che la polizia arrivi al piano

BET GIRL

Ottieni l’Orologio d’Oro

PLAYER THREE CONNECTED

Sorpresa ai pugili

COUP DE GRÂCE

Apri il fuoco su un nemico e finiscilo nel combattimento corpo a corpo

HIT THE FLOOR

Fai cadere la struttura metallica sulla pista da ballo prima che la sicurezza noti la tua presenza

CARTOPHILE

Esamina tutte le mappe del Ghetto di Parigi

PLUIE NOIR

Scopri la password

KLEPTOMANIAC

Ottieni l’Orologio Sportivo

SPENDTHRIFT

Entra nel cimitero senza consegnare la scatola dei cimeli né a Pierre né a Bernard

DEATH-DEFYING

Ottieni munizioni per il V-Packer nel Cimitero di St. Aicard

GOOD BOYS

Non uccidere nessun cane e non subire danni da loro per tutta la partita

LET PIT BE

Nel Nascondiglio di Bouchard non cadere nelle buche

SUPER LARIO

Dopo aver aperto la prima valvola nelle Gallerie Fognarie del Louvre, apri tutte le altre in 5 minuti o meno

GHOST OF THE LOUVRE

Non far scattare l’allarme nelle Gallerie del Louvre

CROFT OF THE BLUE

Sconfiggi furtivamente la guardia in fondo al sito archeologico

JACKPOT!

Sblocca il cancello nel sito archeologico senza anelli bloccati nell’ultimo turno

FAST AND CURIOUS

Raggiungi il fondo della Tomba degli Antichi in 3 minuti o meno

HIGH-FLYING

Attraversa il corridoio delle trappole nella Tomba degli Antichi con un solo tuffo del cigno e senza subire danni

LIVE DANGEROUSLY

Non usare la sporgenza destra in Wrath of the Beast

TWO STEPS A HADES

Usa solo due pilastri per prendere tutti gli oggetti in Breath of Hades

ROCKET WOMAN

Lanciati su cinque blocchi diversi senza subire danni nel Santuario della Fiamma

PLAY WITH FIRE

Attraversa il Santuario della Fiamma prima che sia completamente avvolto dalle fiamme e resta in vita

BE LIKE WATER

Non subire danni nella Sala di Nettuno

GHOST IN A NUTSHELL

Ottieni il dipinto di Fratello Obscura in 1 minuto o meno senza subire danni

MORE GAS, MORE MESS

Fuggi dal Louvre senza usare il respiratore, senza curarti e senza lasciare in vita nessun uomo di Gunderson

AUTOMATIC FROM LUDDICK

Compra la pistola Scorpion X

SILENT AS A MOUSE

Non attirare troppa attenzione nei magazzini della Fortezza di Strahov

SNAKE EATER

Perché sei ancora qui? Solo per soffrire?

REEL DEAL

Supera la trappola laser nella Fortezza di Strahov senza saltare né strisciare

UNNATURAL SELECTION

Sconfiggi tutti i mutanti nel Laboratorio di Bio-Ricerca

PERFECT MIMICRY

Esegui una verticale davanti al grande fiore nella serra botanica principale

INTO THE HELLMOUTH

Tuffati nel serbatoio del Leviatano

SHORT RATION

Completa l’Area di Ricerca Acquatica senza nutrire il Leviatano

YOU’RE JUST A MONKEY

Sconfiggi Proto-Nephilim usando solo il corpo a corpo e senza subire colpi

WON’T CATCH A BREATH

Ottieni il respiratore e trattieni il respiro fino alla fine del Vault of Trophies senza perdere salute

DODGEBOAZ

Schiva tutti i proiettili di Boaz senza attaccarla durante la fase di bombardamento

GREAT WORK

Sconfiggi Eckhardt senza cadere a terra o subire danni

DARWIN AWARDS

Trova tutti i modi più sciocchi per morire

CASH OVERLOAD

Guadagna più di 3500 euro

TWO OF EVERY KIND

Trova un paio sia per Vector R35 che per le pistole Scorpion X

TACTICAL MEDICINE

Raccogli tutti i medipack in una sola partita

CHOCOLLECTION

Raccogli tutti i cioccolatini in una sola partita, ma non mangiarne nessuno

MEMENTO MORI

Raccogli e leggi tutte le note nel taccuino di Werner

ELECTROCUTIES

Sconfiggi due nemici non umani con il taser

CORNER FRAG

Sconfiggi un nemico sparando da dietro l’angolo

THIS IS LARA!

Manda tutti i cavalieri non morti nelle fosse

NEVER AGAIN

Completa il gioco in modalità New Game+

Autoesplicativo

NEHUSHTAN

Compra un antidoto dall’erborista

PAWN PROMOTION

Compra tutti gli accessori per le armi in un banco dei pegni