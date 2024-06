Tomb Raider Legend su PS5, lo paghi 30 euro per non avere miglioramenti

Il lancio della versione emulata di Tomb Raider Legend su PlayStation Store, compatibile con PS4 e PS5, ha suscitato molte reazioni negative (e come dare torto agli utenti?). Il gioco, originariamente pubblicato nel 2006 per PS2, è proposto a 30 dollari, ma non presenta nessun tipo di miglioramento rispetto al passato, ponendosi con una risoluzione di 480p e a 30fps.

Per fare un confronto, la versione computer disponibile senza sconti a 6,99€, offre prestazioni nettamente superiori, correndo inoltre in forma nativa. In aggiunta, la stessa versione può essere acquistata al momento su GOG al prezzo eccezionalmente ridotto di 0,98€, decisamente inferiore rispetto a quello richiesto per le nuove console.

Non solo, la versione retrocompatibile con Xbox One/Xbox Series X|S offre miglioramenti automatici per quanto concerne HDR, filtri aggiuntivi e upgrade per risoluzione.

Altri utenti hanno altresì evidenziato che, attraverso l'uso dell'emulatore PCSX2 per emulare la versione PS2 su PC, si ottengono risultati molto superiori rispetto alla versione ufficiale per PS4 e PS5. Questo dimostra un certo tipo di superficialità per quanto concerne questa emulazione.