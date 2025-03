Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 è ufficiale, sarà al d1 su Xbox Game Pass

Dopo mesi di indiscrezioni, fughe di notizie e speculazioni, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ha una data di lancio ufficiale: l'11 luglio. La collezione rimasterizzata arriverà simultaneamente su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch e sarà disponibile anche su Game Pass, portando con sé un'ondata di nostalgia per i fan della storica serie di skateboarding virtuale che ha definito un'intera generazione di videogiocatori.

Una nuova era per lo skate digitale

Il sito ufficiale di Tony Hawk ha rivelato che questa rimasterizzazione promette "più skater, nuovi parchi, trick più estremi e musica che farà tremare i timpani". Non si tratta di una semplice riedizione con grafica migliorata. Gli sviluppatori hanno arricchito l'esperienza con la modalità inedita "HAWK", pensata per "dimostrare chi è il professionista migliore", oltre ad aver ampliato significativamente le funzionalità di personalizzazione Create-a-Skater e Create-a-Park.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

I preordini sono già aperti in america, ma è probabile che apriranno presto anche da noi. Ci sarà un edizione standard e per gli appassionati più esigenti una Digital Deluxe, che include tre giorni di accesso anticipato e contenuti esclusivi come le skin di Doom Slayer e Revenant, oltre all'hoverboard Unmaykr, un chiaro omaggio alla serie DOOM.

La storia dietro questo rilancio è particolarmente interessante. Nel 2022, Tony Hawk in persona aveva rivelato che Vicarious Visions stava lavorando a una rimasterizzazione di Pro Skater 3 + 4, ma il progetto fu cancellato quando lo studio venne assorbito da Blizzard. Un colpo durissimo per i fan che speravano in un seguito del fortunato remake di Pro Skater 1 + 2.

Ora, come un fenice che risorge dalle ceneri, il progetto è stato ripreso da Iron Galaxy, studio specializzato in port e rimasterizzazioni, già responsabile della versione PC di Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. La scelta di affidare il progetto a un team con esperienza specifica in questo tipo di operazioni sembra promettere un'attenzione particolare alla qualità tecnica del prodotto finale.

I segnali che qualcosa bolliva in pentola erano presenti da tempo. A settembre, in occasione del 25° anniversario della serie, Tony Hawk aveva dichiarato enigmaticamente che "ci sarà un futuro" per il franchise. L'indizio più concreto è arrivato quando lo skater professionista Tyshawn Jones ha rivelato di essere "in un gioco di Tony Hawk", confermando implicitamente che un nuovo capitolo era in sviluppo.

Nonostante i precedenti commenti di Hawk sul progetto cancellato avessero generato dubbi, le dichiarazioni di Jones hanno riacceso le speranze dei fan che Activision stesse riconsiderando l'idea. La conferma definitiva è arrivata quando un teaser è apparso all'interno di Call of Duty: Black Ops 6, suggerendo un annuncio per il 4 marzo, simbolicamente rappresentato come 03/04/2025 - un riferimento inequivocabile a Pro Skater 3 + 4.

L'eredità di una serie leggendaria

Tony Hawk's Pro Skater ha rivoluzionato i videogiochi sportivi nei primi anni 2000, introducendo milioni di giocatori alla cultura dello skateboard. Il terzo e quarto capitolo, in particolare, sono considerati tra i migliori della serie, con punteggi incredibilmente alti su Metacritic e un impatto culturale che va ben oltre l'ambito videoludico.

Con questa rimasterizzazione, una nuova generazione di giocatori avrà l'opportunità di sperimentare questi classici senza tempo con grafica moderna e gameplay affinato, mentre i veterani potranno rivivere l'adrenalina e la libertà che questi titoli sapevano trasmettere, accompagnati dalle iconiche colonne sonore che hanno definito un'epoca.