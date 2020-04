Torino, nasce ufficialmente l’eSport team dei tori

Continua senza sosta la corsa all’acquisto delle proprie rose, per il campionato eSportivo di calcio da parte di tutte le squadre di Serie A e B. Nella giornata di ieri il Torino ha ufficializzato l’apertura del proprio team tramite i social. I colori granata saranno vestiti da due giocatori già conosciuti nel panorama eSportivo, sia del titolo Konami che quello di Electronic Arts: BigMacco11 per FIFA 20 e Highlander–|— per eFootball PES 2020.

BigMacco11 è un giocatore emerso dalle tre tappe disputate nei negozi di King Sport & Style di Settimo Torinese. Si è distinto rispetto ad altri giocatori, sopratutto per le sue prestazioni, arrivando addirittura in finale, all’interno degli eventi disputati nel circuito dei retail store. Highlander–|— è già detentore del record mondiale di diretta streaming su un videogioco calcistico, e ora porterà la sua esperienza alla Torino FC eSports Team.

Inoltre quest’anno ha anche partecipato alle selezioni per la eNazionale di PES 2020, senza però riuscire nell’impresa. “Gli esports – spiega la società in una nota – sono ormai una delle principali tendenze del mondo digital, e il Torino FC è pronto a mettersi in gioco a suon di joystick”. King Sport & Style e Fratelli Beretta, con i suoi brand Prosciutto di Carpegna DOP e Viva la Mamma, saranno presenti sulla maglia dei gamer nelle posizioni di shoulder jersey sponsor.

Sempre più squadre si stanno aggiungendo al campionato eSportivo dei due titoli, e sta crescendo sempre più il business dell’eSport in Italia. Siamo curiosi di capire come evolverà il settore dopo questo periodo di emergenza che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo ma, dall’altra parte, sta anche mettendo in risalto in modo positivo la potenza dei videogiochi.