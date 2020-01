Total War Three Kingdoms, la rivolta dei turbanti gialli in arrivo nel nuovo DLC

Il prossimo 16 gennaio l’acclamato Total War Three Kingdoms, ultimo capitolo della celebre saga ambientato nell’antica Cina, si arricchirà di un nuovo DLC che ci catapulterà nel bel mezzo della rivolta dei turbanti gialli.

Il contenuto aggiuntivo, che prende il nome di Mandate of Heaven, è fin da ora disponibile al pre-acquisto su Steam a 8,99 euro contro i 9,99 euro del prezzo base.

Mandate of Heaven è sicuramente il più grande DLC ad oggi rilasciato per Total War Three Kingdoms e racchiude all’interno di esso tutta una serie di nuovi personaggi, compresi anche sei signori della guerra giocabili come i fratelli Zhang e l’Imperatore Ling. Non mancheranno inoltre anche ben 40 nuove unità e la possibilità di vivere in prima persona tutte quelle storie che hanno dato origini alla leggenda di personaggi come Cao Cao e Liu Bei. Per la lista completa dei contenuti del DLC vi indirizziamo alla pagina Steam dedicata.

Mandate of Heaven va quindi ad arricchire un’esperienza di base di tutto rispetto, colma di contenuti e meccaniche. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Total War: Three Kingdoms farà contenti gli appassionati vecchi e nuovi grazie a una soluzione semplice ma efficace: due modalità, una più realistica e l’altra più fantasiosa, da scegliere a totale discrezione del giocatore. Il gioco è inoltre totalmente localizzato in italiano ed è accessibile e quindi giocabile per chiunque. Sia che siate giocatori di lungo corso o vogliate provare per la prima volta gli strategici della serie Total War, Total War: Three Kingdoms vi convincerà subito grazie a una cura minuziosa dei dettagli, novità degne di nota e tutta l’esperienza di Creative Assembly.”