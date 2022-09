Come previsto, il lancio di Tower of Fantasy, gioco RPG open world free-to-play sviluppato da Hotta Studio, e pubblicato da Level Infinite, è stato a dir poco un successo, con ben dieci milioni di installazioni. Questo MMORPG Free-to-Play è attualmente il rivale più diretto di Genshin Impact, poiché sebbene abbia molti elementi che lo vanno a differenziare ampiamente, ne ha anche altri davvero similari al prodotto di HoYoverse. Grazie a questo riuscito “mix” ha conquistato il cuore di molti utenti. Naturalmente, il vero cuore pulsante di un titolo del genere è il supporto costante e l’aggiunta di nuovi contenuti.

Per questo, alla trascorsa Gamescom 2022, Level Infinite ha presentato il primo major update del gioco: Vera. Questa nuova regione – un vero e proprio deserto (in stile Mad Max denominato Desert Gobby) nel quale sarà possibile (durante l’esplorazione) vedere i resti della civiltà che un tempo era lì – porterà con sé un gran numero di nuove funzionalità. Ponti, grandi navi e anche diversi veicoli sepolti nella sabbia.

Questo clima così “estremo” ha costretto le creature ad adattarsi per sopravvivere. Risultato? Nemici più difficili da affrontare. Tuttavia, gli esseri umani hanno saputo perfettamente adattarsi per sopravvivere costruendo una grande città fluttuante: una sorta di “piramide volante”, ed è proprio in questa città che prende forma l’altra grande porzione di espansione del gioco.

Se il deserto richiama alla mente Mad Max, questa città sembra essere un vero e proprio incrocio sci-fi post-apocalittico tra Ghost in the Shell e Blade Runner. La città sarà divisa in più distretti caratterizzati da diverse ambientazioni, NPC, raid e sviluppi relativi alla storia. Scoprire tutti i segreti di Vera sarà uno dei grandi obiettivi, e vi diciamo sin da subito che non sarà affatto facile. Un’altra grande novità di tale aggiornamento è relativa alla soundtrack, la quale è stata registrata (non badando a spese) in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica di Budapest.

Nuove sfide e non solo

Insieme agli elementi sopra descritti, ci è stato mostrato uno dei boss finali di questa espansione: una specie di cervo gigante che è stato potenziato meccanicamente per sopravvivere. Sarà il primo nemico con una doppia capacità elementale, e potrà liberamente switchare tra l’una e l’altra nel corso del combattimento. E un tale nemico non sarà certamente semplice da sconfiggere. I combattimenti impegnativi richiederanno un grande coordinamento tra tutti i giocatori per essere portati a termine, mettendo a dura prova le capacità di ognuno.

Altri miglioramenti

Il team di sviluppo sta lavorando a miglioramenti generali basati soprattutto sui feedback della community: correzione di numerosi bug, errori di connessione, una migliore e più profonda personalizzazione e così via.

Inoltre, sarà disponibile il supporto al controller. Il giocatore potrà configurare pulsanti e comandi per trovare quella più congeniale. Detto questo, per il momento Hotta Studio è concentrato sulle versioni Steam ed Epic Games Store (che arriveranno presto). In seguito, Tower of Fantasy sbarcherà anche su altre piattaforme.

Prime considerazioni

Insomma, Tower of Fantasy è sulla buona strada per raggiungere un ottimo successo in brevissimo tempo. Il gioco è già piuttosto divertente e i nuovi contenuti dovrebbero portare un po’ di freschezza nella produzione che sicuramente attirerà nuovi giocatori. Non è stata ancora rivelata la data di lancio di questa grande espansione, ma arriverà entro la fine del 2022.

Vi ricordiamo che Tower of Fantasy è disponibile sul sito ufficiale, su App Store e Google Play, ed è in arrivo su Steam ed Epic Game Store.