Toys for Bob lascia Microsoft e diventa indipendente

Lo studio dietro a Skylanders, Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot 4 lascia ufficialmente Activision (e quindi Microsoft), diventando un team indipendente a tutti gli effetti. Questo, dopo i diversi licenziamenti che hanno colpito la software house di recente e che ne hanno comportato la chiusura degli uffici fisici.

Di seguito il messaggio del team rilasciato sul proprio sito:

Nel corso degli anni, abbiamo ispirato amore, gioia e risate per il bambino interiore di tutti i giocatori. Siamo stati pionieri di nuove IP e tecnologie hardware in Skylanders. Con Spyro Reignited Trilogy abbiamo alzato il livello delle migliori rimasterizzazioni della categoria. Abbiamo portato Crash Bandicoot a nuovi livelli innovativi e acclamati dalla critica.

Con lo stesso entusiasmo e la stessa passione, crediamo che sia giunto il momento di portare lo studio e i nostri giochi futuri a un livello superiore. Questa opportunità ci permette di tornare alle nostre radici di studio piccolo e agile.

Per rendere questa notizia ancora più eccitante, stiamo esplorando una possibile partnership tra il nostro nuovo studio e Microsoft. Anche se siamo agli inizi dello sviluppo del nostro prossimo gioco e siamo lontani da qualsiasi annuncio, il nostro team è entusiasta di sviluppare nuove storie, nuovi personaggi e nuove esperienze di gioco.

I nostri amici di Activision e Microsoft sono stati estremamente favorevoli alla nostra nuova direzione e siamo certi che continueremo a lavorare a stretto contatto per il nostro futuro.

Quindi, tenete le corna e gli occhi aperti per ulteriori notizie. Grazie alla nostra comunità di giocatori per averci sempre sostenuto durante il nostro viaggio. Non vediamo l'ora di condividere gli aggiornamenti sulla nostra nuova avventura come studio indipendente!

Ci sentiamo presto!