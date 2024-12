Trapelate le prime caratteristiche di Lenovo Legion Go 2

Lenovo è in procinto di lanciare due nuovi dispositivi portatili per il gaming: una versione aggiornata del Legion Go (al momento ribatezzata semplicemente Legion Go 2) e un modello più compatto chiamato Legion Go S. Le immagini trapelate del nuovo modello di punta, fornite dal noto leaker Evan Blass, mostrano significativi miglioramenti nel design e nelle funzionalità rispetto al modello precedente.

Il nuovo Legion Go (di cui potete trovare in offerta il modello attuale su Amazon) mantiene i controller staccabili simili ai Joy-Con di Nintendo Switch e il supporto posteriore, caratteristiche distintive del modello originale. Una novità interessante è la presunta presenza di uno schermo OLED da 8,8 pollici, che promette colori più vividi, e neri più profondi, rispetto al pannello IPS LCD attuale.

La "modalità FPS" con controller verticale rimane una caratteristica chiave del modello di punta della linea Legion Go.

I controller sembrano aver subito un restyling, con bordi più arrotondati e una disposizione rivista dei pulsanti del mouse sul pad destro, in modo da rispondere alle lamentele sull'ergonomia ricevute dal modello attuale. È stato aggiunto anche un copri-binario per proteggere i pin di ricarica in rame, quando i controller sono staccati.

Sebbene non siano state rivelate specifiche tecniche dettagliate, si ipotizza l'utilizzo di un chip AMD Z2 Extreme. L'autonomia della batteria, un fattore cruciale per i dispositivi portatili, non è stata ancora comunicata.

Parallelamente, Lenovo sta sviluppando il Legion Go S, un modello più compatto che potrebbe rappresentare una svolta nel mercato. Le indiscrezioni suggeriscono che questo dispositivo potrebbe essere il primo handheld di terze parti a utilizzare SteamOS, il sistema operativo di Valve.

La presenza di un pulsante Steam dedicato e i nomi dei file che indicano una collaborazione con Valve rafforzano questa ipotesi. Se confermato, il Legion Go S diventerebbe il primo vero concorrente dello Steam Deck, aprendo nuove prospettive nel settore dei PC portatili da gaming.

Mentre il Legion Go più grande sembra mantenere Windows come sistema operativo, Lenovo sta chiaramente esplorando diverse strategie per competere in questo mercato in rapida evoluzione. L'azienda e Valve non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a questi nuovi dispositivi.