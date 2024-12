Trasforma le tue serate in una festa con Super Mario Party Jamboree, ora IN OFFERTA!

Se siete alla ricerca di un videogioco che unisca divertimento, competizione e l’opportunità di giocare online, non potete perdere questa offerta su Amazon. Il bundle di Super Mario Party Jamboree + 7 giorni di Nintendo Switch Online è disponibile a soli 49,98€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo mediano di 56,99€. Un’occasione imperdibile per immergervi nel mondo festoso e avvincente di Mario e dei suoi amici.

Super Mario Party Jamboree + 7 giorni di NSO, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario Party Jamboree (qui trovate la nostra recensione completa) rappresenta l’esperienza definitiva per gli amanti dei party game. Ambientato in un arcipelago paradisiaco, questo capitolo offre cinque nuovi tabelloni, tra cui la Galleria Arcobaleno con scale mobili, il Circuito Giradado e l’Isola Goomba con un vulcano attivo. Inoltre, i nostalgici apprezzeranno il ritorno di due tabelloni storici provenienti dai precedenti capitoli della serie.

Con oltre 110 minigiochi, il gioco propone la selezione più ampia mai vista nella serie Mario Party. Dall’azione frenetica ai giochi di movimento, ogni minigioco è pensato per regalare ore di intrattenimento, sia in solitaria che in compagnia. La modalità Bowserathlon, che supporta fino a 20 giocatori online, aggiunge una sfida unica, rendendo il titolo perfetto per serate di gioco indimenticabili con amici e familiari.

L’inclusione di 7 giorni di Nintendo Switch Online rende questa offerta ancora più interessante, permettendovi di sperimentare il multiplayer online senza costi aggiuntivi. Potrete sfidare amici o sconosciuti in tutto il mondo, vivendo un’esperienza di gioco più ricca e coinvolgente.

Con un prezzo di soli 49,98€, questo pacchetto rappresenta un ottimo affare per chi desidera ampliare la propria libreria di giochi Nintendo Switch. Il mix di minigiochi innovativi, tabelloni diversificati e modalità multiplayer lo rende una scelta vincente per ogni tipo di giocatore.

