Trials of Mana: in arrivo una demo sul PlayStation Store?

Trials of Mana è un videogioco di ruolo uscito nel 1995 per Super Nintendo. Pubblicato da Square, il titolo, al contrario dei suoi predecessori, uscì solo in Giappone. Dopo ben più di 20 anni, grazie alla raccolta uscita nel 2017 per Nintendo Switch abbiamo potuto provare l’introvabile ed imperdibile terzo capitolo di questa vecchia saga amata da tutti gli appassionati del genere. Sicuramente il titolo strizza l’occhio a vecchie perle del calibro di Final Fantasy o Chrono Trigger, ma presenta diversificazioni, specialmente riguardante la storia. In Trials of Mana ci saranno sei personaggi, tra questi sei dovremmo scegliere l’eroe della storia. Ogni personaggio, quindi, avrà una sua storia unica. Il cavaliere Duran, per esempio. deve dare la caccia a uno stregone che ha assaltato il suo castello, mentre il lupo mannaro Kevin deve fare i conti con un giullare assassino che lo perseguita.

In queste ore GamStat, un sito web che tiene traccia delle prossime uscite del catalogo di PSN, ha scoperto che un file denominato Trials of Mana Demo è stato aggiunto al database del PlayStation Store. Ovviamente non si tratta di un annuncio ufficiale, ma sembrerebbe che Square Enix sia pronta per lanciare la demo del suo prossimo gioco.

Trials of Mana

Ricordiamo che Trials of Mana (conosciuto in nel Sol Levante come Seiken Densetsu 3) verrà rilasciato il prossimo 24 aprile per PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, mentre la demo verrà pubblicata, a meno che non arrivino dichiarazioni particolari, su tutte le piattaforme citate poco fa.

