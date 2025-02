Trident's Tale | Anteprima - Il nuovo gioco a tema pirati degli italianissimi 3DClouds

Trident's Tale è l'ultima fatica dello studio milanese 3DClouds (già noto per titoli come King of Seas e All-Star Fruit Racing). Questa nuova proprietà intellettuale ci trasporta in un mondo fantasy/piratesco colorato e ricco di misteri, dove vestiamo i panni della giovane e coraggiosa Ocean, in un viaggio per diventare una vera capitana dei sette mari.

Nonostante la produzione resti principalmente indirizzata a un pubblico non particolarmente esigente, il cuore e la passione del team trasudano in un'esperienza perfettamente adatta a tutte le età. Un videogioco pensato per essere goduto senza stress e che possa regalare un'avventura semplice, ma allo stesso tempo soddisfacente.

Un'eroina alla ricerca del tridente perduto

La storia di Trident's Tale ruota attorno a un antico artefatto: il Tridente della Tempesta, appartenuto al Dio dei Mari. Questo potente oggetto è stato spezzato in più parti, e la nostra protagonista, Ocean, è chiamata a recuperarle per ristabilire l'equilibrio del mondo e sventare i piani della temibile antagonista Cornelia. Un compito arduo, che la porterà a solcare mari inesplorati, affrontare creature mostruose e scoprire i segreti di un mondo fantasy tutto da esplorare.

Trident's Tale si presenta come un'avventura single-player story-driven, con una durata stimata di circa 15 ore. Il gameplay offre meccaniche diverse, sapientemente amalgamate per offrire un'esperienza il più varia possibile, senza mai snaturarsi in una complessità esagerata. La nostra fedele nave, completamente personalizzabile, sarà il fulcro dell'esplorazione navale. Con essa, solcheremo le onde di un vasto arcipelago, alla scoperta di isole misteriose, tesori nascosti e, naturalmente, pericoli di ogni sorta, tra cui temibili mostri marini (anche se nell'anteprima non ho avuto l'occasione di vederli). Le battaglie navali, infatti, saranno presenti e ci vedranno impegnati a sfruttare al meglio i movimenti della nostra barca, in maniera tale da colpire con i cannoni i diversi nemici che incontreremo durante l'avventura. Ovviamente la stessa barca sarà completamente personalizzabile, con skin e nuovi armamenti sbloccabili che la renderanno mano a mano sempre più potente.

Ma l'avventura non si limita al mare aperto. Una volta sbarcati, ci troveremo ad affrontare nemici a terra, come buffi scheletrici o mini-boss. Ocean potrà combinare attacchi di sciabola e pistola, creando combo con tanto di effetti di stato. A rendere il tutto più interessante, c'è il "Divinorium", un'essenza magica che si ottiene attaccando i nemici e che alimenta una barra che ci consentirà di lanciare magie e utilizzare, per l'appunto, la nostra pistola. Eliminare i nemici ci consentirà di ottenere delle risorse da utilizzare successivamente per creare consumabili o potenziare alcune parti dell'equipaggiamento.

Ma esplorare non significa solo combattere. Durante il nostro viaggio, incontreremo personaggi unici che potremo arruolare nella nostra ciurma. Ogni membro garantirà l'accesso a poteri magici specifici, utilizzabili sia in combattimento che durante l'esplorazione. Per esempio, Aleq, il primo compagno che incontreremo, ci permetterà di lanciare una maledizione per bloccare temporaneamente i nemici, aprendo la strada a strategie di attacco più efficaci. Inoltre, ci saranno alcuni enigmi ambientali da risolvere (anche in questo caso, non particolarmente ostici), dungeon da esplorare, quest di vario tipo da completare e tesori da scovare. La varietà, insomma, non manca di certo.

Sia ben chiaro che Trident's Tale non si presenta come un titolo particolarmente ambizioso o rivoluzionario, né vuole esserlo. Il gioco punta a essere un'esperienza di gioco solida e divertente, adatta a un vasto pubblico. La sua semplicità e accessibilità sono infatti pensati per renderlo lo perfetto per chi cerca un'avventura piratesca senza troppe complicazioni, magari da alternare a titoli più impegnativi ed è questo che lo rende particolarmente interessante.

Un mondo colorato

Trident's Tale offre uno stile grafico cartoon particolarmente colorato, che ben si adatta all'atmosfera leggera e avventurosa del gioco. La semplicità del design non deve trarre in inganno: il mondo di gioco sembra essere ben curato nei dettagli: da isole con piccoli avamposti e ricche di vegetazioni a dungeon misteriosi e più oscuri.

Il team è anche riuscito a integrare un ciclo giorno/notte realistico e soprattutto un mare splendidamente realizzato. I passi in avanti rispetto ai precedenti giochi dello studio, almeno sotto il profilo puramente stilistico e grafico sembrano molto evidenti.

Tirando le somme

3DClouds ha dimostrato in passato di saper creare giochi divertenti e ben curati, e Trident's Tale sembra avere tutte le carte in regola per confermare questa tendenza. L'ambientazione piratesca/fantasy è sempre affascinante, e la promessa di un gameplay vario, che spazia dai combattimenti all'esplorazione, passando per la risoluzione di enigmi, è decisamente interessante. Trident's Tale non punta a ridefinire certamente il settore videoludico, ma come ripeto spesso nei miei articoli: c'è sempre bisogno di titoli semplici come questo. Non resta che attendere il rilascio del gioco per capire se il team italiano riuscirà a mantenere tutte le premesse.