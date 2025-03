Assassin's Creed Shadows, i trofei non si sbloccano se non siete connessi

Un problema tecnico rischia di compromettere l'esperienza dei collezionisti di trofei PlayStation. Nonostante l'entusiasmo per Assassin's Creed Shadows (acquistabile su Amazon), che permetterà ai giocatori di vestire i panni di due protagonisti, Naoe e Yasuke, è emersa una criticità: i trofei di gioco sembrano richiedere una connessione costante ai server Ubisoft per sbloccarsi correttamente. Una problematica che potrebbe trasformare la caccia al trofeo Platino in un'esperienza ben più frustrante del previsto, specialmente per chi desidera completare il gioco al 100%.

La questione è stata portata alla luce da PowerPyx, noto sito specializzato in guide per trofei, e successivamente condivisa sul subreddit di PlayStation. Secondo quanto riportato, praticamente tutti i trofei del gioco risultano tecnicamente "glitchati". La maggior parte si sblocca normalmente, ma basta una disconnessione temporanea dai server Ubisoft per interrompere il meccanismo di sblocco.

Il problema non si limita ai trofei legati ai collezionabili, ma si estende potenzialmente a quelli narrativi, creando situazioni particolarmente critiche durante i passaggi tra gli atti della storia. L'Atto 2 viene segnalato come il segmento più problematico, con raccomandazioni specifiche di effettuare salvataggi manuali dopo aver sconfitto i membri dello Shinbakufu.

Gli esperti consigliano inoltre di distribuire più salvataggi manuali durante le fasi di esplorazione del mondo aperto dedicate alla raccolta dei trofei. Questa precauzione permetterebbe, in caso di mancato sblocco, di riprendere rapidamente senza perdere ore di progressi. Talvolta, i trofei bloccati potrebbero apparire durante le schermate di caricamento o semplicemente riavviando il gioco.

Nei casi più gravi, quando un trofeo si rifiuta categoricamente di sbloccarsi, la soluzione proposta appare decisamente estrema: creare un nuovo account Uplay, collegarlo al proprio profilo PlayStation, eliminare i salvataggi locali, reinstallare il gioco e... ricominciare da capo. Una prospettiva che definire "poco allettante" sarebbe un eufemismo.

Questa situazione solleva interrogativi sulla crescente dipendenza dei giochi single-player da connessioni persistenti, limitando potenzialmente l'esperienza degli utenti e la longevità dei titoli stessi. La necessità di server attivi per funzionalità che tradizionalmente operavano offline rappresenta una tendenza preoccupante nell'industria.

Un lancio attesissimo nonostante le criticità

Assassin's Creed Shadows debutterà ufficialmente domani su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Mentre i giocatori si preparano ad affrontare i lunghi tempi di download richiesti dal titolo, le recensioni iniziano a delineare un quadro del valore dell'opera.

Il setting giapponese, lungamente richiesto dai fan della serie, rappresenta sicuramente uno degli elementi di maggiore attrattiva, insieme alla possibilità di controllare due protagonisti con stili di gioco differenti. Resta da vedere se Ubisoft interverrà tempestivamente per risolvere i problemi legati ai trofei, oppure se i cacciatori di Platino dovranno rassegnarsi a una sfida ben più ardua del previsto.