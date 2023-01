Secondo Fredrik Thylander, colui che ha lavorato agli achievement presenti in Mirror’s Edge, questi, insieme ai trofei, sarebbero dannosi per i videogiochi stessi e per l’esperienza dei singoli giocatori. Il suo è un punto di vista autorevole che si aggiunge a una marea di discussioni nella stessa direzione che da anni popolano le community degli appassionati.

Unpopular opinion : achievements/trophies have been bad for gaming. It narrows games down, it disrupts and diverts attention, and it eats resources that could have made the game better. — Fredrik Thylander (@Thylander) January 7, 2023

“Opinione impopolare”, si legge nel post sul suo profilo Twitter personale, “Gli achievement/trofei sono stati dannosi per i giochi. Li restringono, interrompono e distolgono l’attenzione consumando risorse che avrebbero potuto migliorare, invece, l’esperienza”. Nel rispondere a coloro che hanno cercato di seguire o di smentire il suo ragionamento ha detto che “i giochi dovrebbero avere i meccanismi di ricompensa più adatti a loro, e il mandato unico per tutti da parte dei titolari della piattaforma di creare sistemi di ricompensa a vantaggio della piattaforma li peggiora”.

Un’opinione del genere risulta credibile nel momento in cui si trovano achievement e trofei insulsi e completamente inutili al fine dell’esperienza in gioco. Curiosamente il precedente lavoro di Thylander con Mirror’s Edge può essere preso come esempio lampante del “modo corretto” in cui questi elementi dovrebbero funzionare, specialmente quando si legge in loro un ruolo specifico: quello di “aggiungere qualcosa di nuovo all’esperienza”.

In Mirror’s Edge molti obbiettivi secondari spingono il giocatore a padroneggiare le possibilità della protagonista e gli elementi che il gioco è in grado di offrire. Ovviamente non è sempre così la situazione, portando gli sviluppatori all’inserimento, alle volte, anche di trofei insulsi, ripetitivi e folli che non aggiungono nulla, ma tolgono tutto il divertimento dal videogioco in questione. Voi che ne pensate?

