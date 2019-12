Tutte le offerte dei calendari dell’avvento dedicati ai videogiochi

Che Natale sarebbe senza Calendario dell’Avvento? Ormai ne esistono di ogni tipo, da quelli dedicati al cibo fino a quelli personalizzati legati al vestiario o alla tecnologia. Oggi vi proponiamo i Calendari dell’Avvento che riguardano i videogiochi, in particolar modo GameStop, Humble Bundle e Instant-Gaming che ogni giorno fino al 24 dicembre garantiranno una serie di offerte.

GameStop modificherà ogni giorno gli sconti proposti, mentre Istant-Gaming e Humble-Bundle lasceranno i titoli fino a esaurimento scorte, quindi vi invitiamo a rimanere attenti a quelle che potrebbero essere delle offerte interessanti. Dal canto nostro aggiorneremo giorno per giorno l’articolo in modo tale da garantirvi tutte scontistiche.

GameStop, offerte del 6 dicembre

Istant-Gaming, tutte le offerte

Humble Bundle Jingle Jam

Il Jingle Jam 2019 è un’iniziativa di Humble Bundle che permetterà ai videogiocatori di ottenere una gran quantità di giochi in versione PC a un prezzo scontato, facendo al contempo beneficenza. Si tratta di un bundle disponibile in modo limitato. Il Jingle Jam 2019 comprende per ora:

Kingdom: New Lands

Bastion

Rapture Rejects

Crusader Kings II: Dynasty Starter Pack

Red Orchestra II

Invisible

DreadLands

Clatter

Chivalry Medieval Warfare

Guilty Gear Xrd REV2

Balancelot

Animal Super Squad

Two Point Hospital

Two Point Hospital Jingle JimJams

Misadventures

Hero Defense

Battlevoid

Company of Heroes

A questi si aggiungeranno nuovi giochi ogni giorno, fino al 20 dicembre. In totale, parliamo di un bundle con diversi giochi a 30 dollari, ovvero 27.32 euro. I giochi, secondo quanto segnalato da Humble Bundle stesso, valgono in totale 708 dollari. Potete acquistare il bundle a questo indirizzo.

Tutti i soldi raccolti andranno in beneficenza alle seguenti associazioni:

Wallace & Gromit’s Grand Appeal

Stand Up To Cancer

Mental Health Foundation

WDC, Whale and Dolphin Conservation

War Child UK

SpecialEffect

The Call of Duty Endowment

Access Sport

JDRF

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

