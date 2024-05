Tutti i giochi Xbox, compresi Halo e Gears finiranno su PlayStation: Jez Corden ne è convinto

Ormai è da inizio 2024 che si parla del passaggio dei giochi Xbox anche su piattaforme rivali e in effetti qualcosa si è già mosso con l'arrivo di Sea of Thieves, Grounded, Pentiment e Hi-Fi rush su altre console che non siano Xbox.

Cannot get X.com oEmbed

Da questo punto di vista, Phil Spencer dichiarò a febbraio che non erano previsti piani per portare altri giochi al di fuori di quei quattro, ma è evidente che il recente successo dei giochi sopracitati su store competitor, abbiano decisamente fatto riflettere Microsoft.

Dopotutto non è un mistero che Satya Nadella, CEO dell'azienda di Redmond, sia da sempre fortemente contrario alle esclusive. Con l'acquisizione di Bethesda e ABK, Xbox sembra quindi sempre più in procinto di diventare un publisher terze parti, continuando comunque a investire sull'hardware per chi vuole avere una Xbox nel proprio soggiorno.

Di recente, un messaggio su X della presidente di Xbox, Sarah Bond, atto a promuovere l'Xbox Games Showcase del 9 giugno, sembra aver fornito un indizio sul fatto che vedremo altri titoli arrivare sulla piattaforma Sony. Oltre al classico cuore verde, infatti, Bond ha affiancato un cuore blu (colore classico di riferimento della console nipponica). Ciò ha fatto inevitabilmente drizzare i capelli a molti fan di Xbox, che da subito hanno ipotizzato che durante all'Xbox Games Showcase ci possano essere annunci di esclusive su PlayStation.

Jez Corden di Windows Central, da sempre molto vicino alle vicissitudini di Microsoft e Xbox, ha commentato sotto il post di uno di questi fan, esprimendosi in maniera chiara: "Tutto sta andando" (riferendosi che tutti i giochi starebbero per arrivare su PS).

Ovviamente non c'è ancora un annuncio ufficiale, ma Corden ha spiegato che è una sua ipotesi, rafforzata da ciò che sta "sentendo" in giro.

Non resta che attendere e capire se questa "voce" si rivelerà fondata e se il regno delle esclusive Xbox, stia davvero per terminare.