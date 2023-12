Tutti nudi su Twitch, il nuovo regolamento è scandaloso e deprimente

Sembra che Twitch ora permetta la nudità sulla sua piattaforma. Vero, permangono delle restrizioni, ma è davvero deprimente pensare che un "prodotto" pensato originariamente per il gaming, stia diventando tutt'altro. Prima di tutto, soffermiamoci sui punti cardine della "nuova politica".

Domanda: Cosa cambia con questo nuovo aggiornamento? Risposta: Con questo nuovo aggiornamento, alcuni tipi di contenuti precedentemente vietati saranno ora consentiti su Twitch, a condizione che siano etichettati in modo appropriato. Questi cambiamenti includono: Contenuti che "mettevano deliberatamente in evidenza seni, glutei o regione pelvica", anche quando completamente vestiti. Gli streamer trovavano difficile determinare cosa fosse vietato e cosa fosse consentito, e spesso valutare se uno stream violasse questa parte della policy risultava soggettivo. Inoltre, la precedente politica sui contenuti sessualmente suggestivi era fuori linea rispetto agli standard del settore e portava a penalizzazioni sproporzionate per gli streamer che si presentavano come donne. Rappresentazioni fictionalizzate (disegnate, animate o scolpite) di seni e/o genitali esposti di persone che si presentano come donne o uomini. C'è una fiorente comunità di artisti su Twitch, e questa politica era eccessivamente punitiva e non rifletteva l'impatto del contenuto. Scritture sul corpo su seni e/o glutei di persone che si presentano come donne o uomini. La politica di abbigliamento di Twitch già permette l'arte corporea su seni e glutei, quindi questo cambiamento rende coerenti queste politiche. Danze erotiche che coinvolgono lo spogliarello o gesti di spogliarello, come ad esempio glii strip tease. Balli popolari, come il twerking, il grinding e il pole dancing, sono ora consentite senza etichetta. In precedenza alcune danze erano vietate e altre erano consentite con etichetta. Applicare la policy alle danze indipendentemente dal contesto significava che la nostra politica vietava il twerking a un matrimonio o la partecipazione a una lezione di pole dancing, ad esempio. La politica ora tiene conto del contesto e vieta lo streaming solo all'interno di un locale per adulti. Domanda: Con gli aggiornamenti alla Politica sui Contenuti Sessuali, sono consentite le rappresentazioni artistiche della nudità? Risposta: I contenuti incentrati su rappresentazioni fictionalizzate (disegnate, animate o scolpite) di parti del corpo sessuali, indipendentemente dal genere (come fare disegni di figure nude), sono consentiti con un'etichetta "Temi Sessuali". Tuttavia, restano vietati atti sessuali fictionalizzati o la masturbazione. Domanda: È permesso il body painting su seni e glutei su Twitch? Risposta: Finché sono rispettati i requisiti di abbigliamento, il body painting su seni e glutei è consentito con un'etichetta "Temi Sessuali".

La politica aggiornata di Twitch sui contenuti per adulti spiega le limitazioni in modo dettagliato. Gli streamer possono mostrare "rappresentazioni artistiche della nudità" in contenuti come disegni, animazioni e sculture. Tuttavia, ci sono chiare restrizioni sugli atti sessuali, anche disegnati, che restano vietati.

Tuttavia il consentire strip-tease, il twerking e quant'altro rimane abbastanza scandaloso per una piattaforma dove anche minori ci accedono regolarmente. Le poche restrizioni inserite da Twitch non ci convincono, poiché già in passato non sono riusciti a gestire una situazione problematica come quella della nudità.

A nostro parere la piattaforma sta procedendo verso un chiaro percorso soft-porn che onestamente ci preoccupa non poco.