Twitch scioglie il suo consiglio di sicurezza, lo sostituisce con gli ambasciatori della piattaforma

Twitch ha annunciato la decisione di non rinnovare i contratti degli attuali membri del proprio Consiglio Consultivo per la Sicurezza. Istituito nel maggio del 2020 per migliorare l'approccio di Twitch alle questioni di fiducia e sicurezza, il consiglio è composto da streamer, moderatori ed esperti esterni specializzati nello studio e nella lotta contro le molestie online.

Questo gruppo ha collaborato allo sviluppo di nuove politiche e prodotti per la sicurezza, fungendo anche da intermediario per portare le preoccupazioni legate alla sicurezza della community di Twitch agli organi decisionali.

Sebbene i contratti con i membri attuali stiano terminando, Twitch ha dichiarato di voler continuare l'attività del consiglio. Elizabeth Busby, manager delle comunicazioni di fiducia e sicurezza di Twitch, ha informato The Verge che verrà estesa la membership del consiglio ai circa 180 membri del programma degli ambasciatori di Twitch.

"Dopo aver lavorato con molti degli stessi membri principali per diversi anni, abbiamo introdotto nuovi membri nel consiglio per offrire prospettive fresche e diverse", ha scritto Busby. "Siamo entusiasti di lavorare con i nostri ambasciatori globali di Twitch, tutti attivi sulla piattaforma, che conoscono da vicino il nostro lavoro sulla sicurezza e dispongono di un'ampia gamma di esperienze".

Twitch non ha confermato se gli ambasciatori saranno retribuiti. Negli ultimi anni, molte aziende tecnologiche hanno ridotto i team pagati dedicati all'etica, in un contesto di generale riduzione dei costi.