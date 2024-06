Ubisoft Forward 2024, il recap completo dell'evento

Lo Ubisoft Forward del 2024 si è appena concluso, offrendo ai fan un'anteprima dei titoli e aggiornamenti in arrivo quest'anno. Tra Star Wars: Outlaws, Prince of Persia, Assassin's Creed: Shadows e non solo, la carne al fuoco è stata decisamente abbondante. Se non siete riusciti a seguirlo, però, nessun problema: ecco un recap completo di tutto ciò che è stato mostrato durante l'evento.

Star Wars: Outlaws

Ubisoft ha suscitato grande attesa con l'annuncio di Star Wars Outlaws, introducendolo con una breve ma evocativa esibizione musicale. Il nuovo trailer di gameplay, presentato da Massive Entertainment, rivela le numerose possibilità che l'avventura offrirà ai giocatori.

XDefiant

Il nuovo shooter multiplayer gratuito di Ubisoft, xDefiant, ha rivelato nuovi contenuti in arrivo con la Season 1, che inizierà il 1° luglio.

Contenuti della Season 1

Nuove Mappe e Fazioni: Introduce la modalità cattura la bandiera e la nuova fazione Gsk, che include personaggi conosciuti da Rainbow Six Siege.

Skull and Bones - Stagione 2

Ubisoft ha presentato gli aggiornamenti per Skull and Bones durante l'evento estivo, con dettagli sulla Season 2.

Aggiornamenti della Season 2

Nuova Storia e Navi : Include nuove storie, navi ed equipaggiamenti.

: Include nuove storie, navi ed equipaggiamenti. Sfide e Eventi : Nuovi avversari e sfide, insieme a eventi per la community.

: Nuovi avversari e sfide, insieme a eventi per la community. Feedback della Community: Ubisoft ha implementato fix e miglioramenti richiesti dai giocatori per migliorare ulteriormente il titolo.

La Season 2 è già disponibile.

Prince of Persia: The Lost Crown

Ubisoft continua a supportare il rinato Prince of Persia: The Lost Crown, un amato metroidvania che ha conquistato il cuore dei fan.

Nuovi Contenuti Gratuiti

Free Update : L'ultimo aggiornamento gratuito porta nuove sfide, abiti e altri contenuti aggiuntivi, ed è disponibile da subito.

: L'ultimo aggiornamento gratuito porta nuove sfide, abiti e altri contenuti aggiuntivi, ed è disponibile da subito. DLC di Storia: Il primo DLC di storia, intitolato Mask of Madness, arriverà a settembre 2024, promettendo nuove avventure e approfondimenti sulla trama.

The Rogue Prince of Persia

Un altro titolo della serie, The Rogue Prince of Persia, è stato presentato all'Ubisoft Forward 2024.

Accesso Anticipato : Attualmente in accesso anticipato, il gioco continua a evolversi.

: Attualmente in accesso anticipato, il gioco continua a evolversi. Temple of Fire: Il nuovo aggiornamento chiamato Temple of Fire introdurrà una vasta gamma di nuovi contenuti, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco.

Prince of Persia: le Sabbie del Tempo Remake

Ubisoft ha inoltre dato un breve aggiornamento su Prince of Persia: The Sands of Time, annunciando un appuntamento per il 2026 senza mostrare un trailer specifico.

Avatar Frontiers of Pandora

Ubisoft ha annunciato nuovi contenuti per Avatar: Frontiers of Pandora, con il primo DLC di storia in arrivo il 16 luglio.

Dettagli del DLC: The Sky Breaker

Nuovi Avversari e Luoghi : Introdurrà nuovi nemici e location.

: Introdurrà nuovi nemici e location. Nuove Avventure : I giocatori esploreranno nuove storie e sfide.

: I giocatori esploreranno nuove storie e sfide. Trama: Una misteriosa ombra minaccia i clan na'vi durante il loro grande festival.

The Crew Motorfest

Il gioco di corse The Crew Motorfest si prepara a entrare in una nuova era con importanti aggiornamenti.

Contenuti Aggiornati

Chase Squad : Nuove caratteristiche in arrivo.

: Nuove caratteristiche in arrivo. Anno 2 (Novembre 2024) : Introduzione di una nuova isola da esplorare, nuovi veicoli, nuove playlist e altro ancora.

: Introduzione di una nuova isola da esplorare, nuovi veicoli, nuove playlist e altro ancora. Live a Settembre: Una nuova live esplorerà ulteriori contenuti del titolo.

Anno 117: Pax Romana

Un nuovo capitolo della storica saga gestionale Anno 117: Pax Romana è stato presentato all'Ubisoft Forward 2024.

Dettagli del Gioco

Ambientazione : Anno 117 d.C., i giocatori assumono il ruolo di governatore romano delle province gemelle dell'Impero.

: Anno 117 d.C., i giocatori assumono il ruolo di governatore romano delle province gemelle dell'Impero. Gameplay: I giocatori dovranno costruire, commerciare ed espandersi, sfruttando le opportunità e affrontando le sfide delle province di Albion e Latium.

Assassin's Creed: Shadows

Infine, Ubisoft ha presentato al pubblico un nuovo trailer di Assassin's Creed Shadows, focalizzato sui due protagonisti e sul culto degli Assassini in questa nuova ambientazione orientale.

La presentazione si concentra sui due personaggi principali e sul mondo di gioco. Sarà presente un intero ciclo di stagioni che influenzerà il paesaggio e offrirà nuove opportunità di gameplay, come sfruttare la neve e le ombre create dal sole attraverso gli alberi più o meno spogli.

Successivamente, c'è stato spazio per una lunga dimostrazione del gameplay, che ha incluso una sezione dedicata all'esplorazione e la combinazione delle abilità di entrambi i protagonisti durante i combattimenti.

Particolarmente interessante è il focus su Naoe e la componente stealth, che sembra riportare il gioco alle origini di "Assassin's Creed" con un'attenzione maggiore per l'azione ragionata e furtiva.