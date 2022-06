Siamo ormai nel pieno del periodo estivo, e anche il mondo videoludico si adegua ai ritmi vacanzieri di una fetta di appassionati. Dopo le varie conferenze ricche di nuovi annunci di ogni tipo, ora è il momento di accogliere i saldi estivi dei vari store digitali. Dopo i nuovi sconti proposti da Steam, in queste ore sono iniziati anche i saldi estivi sull’Ubisoft Store, i quali ci permettono di acquistare i grandi giochi della compagnia transalpina.

I saldi dello Store Ubisoft saranno attivi fino al prossimo 6 luglio. Questo significa che avrete tutto il tempo per scegliere quali giochi scontati acquistare. Ovviamente sono molteplici i giochi in forte sconto, e molti di essi raggiungono saldi fino al 75%. Tra i pezzi da novanta che potete fare vostri a prezzo più basso ci sono i capitoli più recenti di alcune delle saghe Ubisoft più note, come per esempio Assassin’s Creed, Far Cry e Rainbow Six.

Per tenere d’occhio tutte le offerte che stanno venendo proposte da Ubisoft con i saldi estivi potete fare un salto a questo indirizzo. Le occasioni più interessanti che potete trovare sono senza alcun ombra di dubbio il recente Far Cry 6 a 24€, Assassin’s Creed Valhalla a 24€, Anno 1800 a 19,80€ e i due Rainbow Six Siege Deluxe Edition ed Extraction rispettivamente a 9,90€ e 19,99€.

Vediamo nel dettaglio altri sconti molto allettanti che si possono trovare grazie ai saldi estivi Ubisoft:

Far Cry 6 Standard Edition a 24,00€

Far Cry 6 Gold Edition a 40,00€

Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 9,99€

Riders Republic a 24,00€

Assassin’s Creed Valhalla a 24,00€

Assassin’s Creed Valhalla: L’Alba del Ragnarok a 25,99€

Rainbow Six Extraction a 24,99€

Assassin’s Creed Odyssey a 15,00€

Anno 1800 Standard Edition a 19,80€

The Division 2 a 9,00€

Immortals Fenyx Rising a 19,80€

Ovviamente oltre a questi titoli si possono trovare tantissimi altri giochi con altrettanti sconti interessanti. Il nostro consiglio è quello di fare un giro per avere una visione completa di questi nuovi saldi estivi Ubisoft.