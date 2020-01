Ubisoft Milano assume, nuovo gioco in collaborazione con Nintendo in arrivo?

L’Italia, lo sappiamo bene, non è sempre stata al passo con il mondo del lavoro videoludico, ma negli ultimi anni anche il Bel Paese si difende bene in tale ambito. Tra le varie eccellenze spicca Ubisoft Milano che, come segnalato tramite ResetEra, è ora in cerca di animatori 3D, artisti 3D e personale per un altro paio di ruoli. L’annuncio di lavoro è stato condiviso anche dal director Davide Soliani.

Vi ricordiamo che Ubisoft Milano ha realizzato l’apprezzato Mario + Rabbids Kingdom Battle, ovvero uno strategico cross-over tra il mondo dell’idraulico italo-americano più amato sulla Terra e i Rabbids, le mascotte Ubisoft. Potrebbe quindi trattarsi di un seguito di tale gioco: si tratta però solo di una speculazione, specifichiamolo.

Per ora non abbiamo alcun indizio su quale possa essere il prossimo progetto del team. I fan sperano in altre collaborazioni con Nintendo, magari legate ad altri personaggi come Donkey Kong o StarFox. Ovviamente potrebbe trattarsi di una IP completamente nuova e che non ha nulla a che fare con Nintendo: parliamo pur sempre di un team Ubisoft.

È anche possibile che Ubisoft Milano non sia al lavoro su un proprio gioco ma stia supportando un altro team della società francese: sappiamo bene che la compagnia d’oltralpe ha studi di sviluppo in tutto il mondo che spesso collaborano per la realizzazione di grandi progetti AAA. Qualsiasi sia il progetto, siamo certi che il contributo dello studio italico sarà di primo livello. Diteci, voi di cosa sperate si tratti?