Assassin's Creed Shadows: una statua è stata ritirata dal mercato perché ritenuta "offensiva"

PureArts ha ritirato dal mercato una statuetta di Assassin's Creed Shadows (gioco preordinabile su Amazon) raffigurante i protagonisti Yasuke e Naoe accanto a un portale torii spezzato a metà, riconoscendola come "poco sensibile" per i giocatori nipponici, visto che richiama il portale torii del Santuario Sannō, sopravvissuto seppur danneggiato all'esplosione nucleare di Nagasaki e quindi simbolo di resilienza. L'azienda sta ora riprogettando il prodotto, senza fornire dettagli sui tempi di rilascio o sulle modifiche previste.

La decisione di PureArts arriva in seguito alle critiche ricevute per il design originale, che ricordava il torii gate del Santuario Sannō di Nagasaki, parzialmente distrutto durante il bombardamento atomico del 1945. Questi portali tradizionali giapponesi segnano l'ingresso ai santuari shintoisti e sono considerati passaggi simbolici verso luoghi sacri.

"Abbiamo recentemente rilasciato un design insensibile", ha dichiarato PureArts in una nota. "Apprezziamo e abbiamo imparato dalle preoccupazioni portate alla nostra attenzione e ci scusiamo per il danno causato. Dopo aver letto ed elaborato i feedback, siamo immediatamente tornati al tavolo da disegno e stiamo attualmente rielaborando il design."

PureArts ha assicurato che i preordini non sono stati cancellati e che i clienti riceveranno ulteriori informazioni via email. Altri prodotti legati ad Assassin's Creed Shadows, come repliche delle armi dei protagonisti, rimangono disponibili per il preordine.