Ubisoft: spunta un teaser online, si tratta del nuovo Assassin’s Creed?

Ormai da diverso tempo si vocifera la voce di un nuovo capitolo di Assassin’s Creed atteso per la fine di quest’anno. Addirittura Amazon Germania nelle scorse ore avrebbe inserito nel suo listino un nuovo romanzo tratto dalla famosa saga videoludica in arrivo il prossimo 17 novembre, il che avrebbe fatto pensare a molti sul web che sarebbe la data effettiva del nuovo ed attesissimo capitolo (il quale si dovrebbe chiamare Ragnarok). Insomma, nonostante ci siano diverse speculazioni a riguardo rimane il fatto che di questo Assassin’s Creed si sappia bene poco, ma proprio in questi minuti la divisione cinese di Ubisoft ha svelato qualcosa di estremamente interessante.

Daniel Ahmad, insider famosissimo, sul proprio profilo Twitter ha postato un tweet strano riguardante la divisione cinese di Ubisoft. Secondo quanto riportato l’azienda avrebbe riferito agli utenti che proprio nella giornata di oggi ci sarà un annuncio importante. L’appuntamento sarebbe fissato quindi alle ore 8pm (14:00 italiana), rimane ovviamente non chiaro se si tratti ufficialmente del nuovo capitolo di Assassin’s Creed ma sappiamo bene che nell’ultimo periodo ci sono state diverse informazioni a riguardo. Qui di seguito potete vedere il tweet ufficiale.

Ubisoft China is teasing an announcement for April 29, 8pm (China time). They set a notification on Weibo for it. pic.twitter.com/HQoKMyUJLW — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 29, 2020

Dopo la cancellazione di tutti gli eventi videoludici e specialmente dell’E3 2020, le case sviluppatrici stanno ormai decidendo da diverso tempo in che modo mostrare i loro progetti, Ubisoft ovviamente non è da meno e questo spiegherebbe anche la quantità enorme di leak che in questi giorni si stanno facendo sempre più prepotenti. Dopo questo tweet di Ahmad, il web ha inevitabilmente cominciato a speculare sia sul nuovo capitolo di questa saga sia su un nuovo gioco o remake di Prince of Persia. Insomma, in ogni caso vedremo cosa verrà mostrato dall’azienda francese.

