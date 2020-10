Ubisoft: un rimando dopo l’altro, quali giochi sono in ritardo?

Nemmeno il tempo di riprenderci dall’annuncio del rimando di Cyberpunk 2077 (solo 21 giorni, possiamo facilmente resistere) e Ubisoft sgancia la triste notizia: Far Cry 6, come già vi abbiamo riportato, è stato rimandato all’anno fiscale 2021 – 2022. Non si tratta però dell’unico ritardo confermato. Quali altri giochi non arriveranno entro marzo 2021?

Prima di tutto, Rainbow Six Quarantine, lo sparatutto in prima persona co-op dalle atmosfere horror, non arriverà entro il marzo 2021. Secondo quanto riportato durante una riunione interna di Ubisoft, come segnalato da Daniel Ahmad, l’obbiettivo di Ubisoft è di rilasciare sia Far Cry 6 che Rainbow Six Quarantine entro settembre 2021. È quindi possibile che, per almeno uno dei due giochi, il ritardo non sia enorme.

Non ci si ferma qui, però. Anche il gioco dedicato ad Avatar di Cameron è stato rimandato, precisamente il suo rilascio avverrà tra l’aprile 2022 e il marzo 2023. Non abbiamo praticamente nessun dettaglio a riguardo e riteniamo molto probabile che anche il prossimo anno non saranno rilasciate informazioni sostanziali.

Non dimentichiamoci inoltre che attualmente Ubisoft ha in sviluppo anche Skull & Bones, avventura piratesca che non si mostra da diverso tempo. Sappiamo che scopriremo di più il prossimo anno. Infine, Beyond Good & Evil 2 continua a non avere una data di uscita: Michel Ancel ha lasciato Ubisoft di recente, una notizia di certo non positiva. La società rassicura però i giocatori del fatto che il progetto sta proseguendo senza intoppi.

A questo punto viene quasi da domandarsi quali giochi ancora abbiano una data di uscita certa. Oltre a Watch Dog Legion (qui la nostra recensione) uscito ieri, 29 ottobre, avremo tra le mani Assassin’s Creed Valhalla e Immortal Fenyx Rising, tutti disponibili prima della fine del 2020. Un trittico di alto livello, soprattutto perché potremo goderceli anche su PS5 e Xbox Series X|S. Il 25 febbraio 2021, infine, uscirà anche Riders Republic, il gioco sportivo di Ubisoft Annecy.

Ubisoft rimane comunque certa che l’anno fiscale 2020 – 2021 (che finirà a marzo 2021) sarà segnato da ottimi ricavi, indipendentemente da questi rimandi. Diteci, quale gioco Ubisoft attendete di più?