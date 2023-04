SEGA ha confermato ufficialmente l’intenzione di acquisire Rovio Entertainment, compagnia madre del franchise Angry Birds, per circa 706 milioni di euro (776 milioni di dollari). In una dichiarazione alla stampa, è stato spiegato che l’azienda farà un’offerta pubblica di acquisto per ottenere “l’interità delle azioni e delle proprietà di Rovio“, aggiungendo che la trattativa è prevista per essere completata entro il secondo quarto dell’anno finanziario del 2024, ovvero all’incirca a settembre.

L’acquisizione è stata descritta come un “passaggio di testimone amichevole” che ha il pieno supporto dei pezzi grossi di Rovio. SEGA ha affermato che inglobare l’azienda gli permetterà di fortificare il proprio catalogo di giochi mobile e, allo stesso tempo, potrà utilizzare le proprie competenze in fatto di videogiochi per console per aiutare Rovio a espandersi oltre i dispositivi mobile.

Haruki Satomi, presidente e Group CEO di Sega Sammy (la divisione di SEGA che si sta facendo carico dell’acquisizione”, ha affermato: “Nel mondo del gaming globale, quello mobile in particolare ha un potenziale altissimo, e tra gli obiettivi a lungo termine di SEGA vi è di accelerare la sua espansione in questo campo“.

Rovio entrerà a far parte di SEGA Europa, il ramo basato in Inghilterra dell’azienda che include studio come Creative Assembly, Relic Entertainment e Two Point Studio.

