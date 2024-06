UFL: fra poco sarà possibile provare gratis il nuovo gioco calcistico, ecco quando

Strikerz Inc. sta per lanciare UFL, il nuovo titolo di simulazione calcistica, con un’open beta pubblica gratuita prevista dal 7 al 9 giugno 2024. Questa sarà la prima opportunità per i giocatori di sperimentare il gioco su console PS5 e Xbox Series X|S. Le sessioni di gioco si svolgeranno nel corso del weekend, permettendo ai partecipanti di immergersi nelle novità proposte dal team sviluppatore.

UFL è un progetto ambizioso sviluppato su Unreal Engine 5. Il gioco è concepito per essere free-to-play, con microtransazioni che non dovrebbero influenzare l’equilibrio del gameplay, seguendo la filosofia riposta nel "fair-to-play". Tale approccio mira a garantire un'esperienza complessivamente giusta e orientata più sulle capacità dei giocatori che sulla spesa in-game.

Il CEO di Strikerz, Eugene Nashilov, ha enfatizzato come UFL intenda offrire una simulazione realistica e coinvolgente, basata prevalentemente sulle abilità individuali. Questo proposito sarà messo alla prova durante i giorni dedicati alla beta aperta, offrendo così l'opportunità ai giocatori di valutare direttamente la dinamica del gioco.