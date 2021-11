Un fan ha collezionato oltre 2000 copie dello stesso gioco del Burger King

Nel 2006, forse per cavalcare l’onda del mondo dei videogiochi, Burger King decise di lanciare un progetto che ha portato allo sviluppo di tre titoli per Xbox 360. Uno dei più famosi è sicuramente Sneak King, che veniva venduto insieme ad un menù nei fast food della catena. Sconosciuto a noi europei per ovvi motivi di marketing regionale, la diffusione avvenne negli USA e il titolo si può ancora oggi trovare a buon mercato su eBay o nei mercatini delle pulci e è anche questo il motivo che ha spinto Leroy Patterson a volerne ogni singola copia esistente sulla faccia della terra.

Leroy Patterson è un attore, wrestler e figurante con una passione per i videogiochi. E in particolare con la passione per Sneak King, il videogioco, appunto, di Burger King. Un videogioco in realtà non così tanto bello e neanche tanto curato: il gameplay è ridotto all’osso ed è stato sviluppato solamente per ragioni di marketing. Nonostante ciò Patterson ne è davvero appassionato ed ha deciso di recuperare ogni singola copia prodotta. I motivi dietro questa decisione? Per Patterson si tratta di un’avventura molto divertente e poi, chi lo sa, “Magari un giorno quelle copie varranno davvero tantissimo”, ha spiegato a chi si è dimostrato curioso verso questa folle impresa.

Patterson ha pubblicato le foto su Reddit. Il numero esatto di copie che è riuscito a recuperare fino ad oggi è di 2.706 copie di Sneak King, ma il numero è destinato a crescere. Ha anche aperto un canale YouTube, dove documenta la sua impresa di recupero e di stivaggio delle copie del gioco di Burger King.

Forse un giorno, il videogioco di Burger King varrà davvero qualcosa. Il problema è capire se sarà davvero Sneak King a valere qualcosa oppure uno degli altri due giochi che la catena ha prodotto. In caso contrario, come detto da Patterson, sarà stata solamente una bella avventura da vivere con gli appassionati di Reddit.