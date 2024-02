Un gioco dove devi cliccare su un... uovo

Avete mai pensato di giocare un gioco dove l'unico obbiettivo è cliccare... su un uovo? Egg, è il nuovo clicker game sviluppato da KolbasinoGames. Con migliaia di giocatori che si sono uniti (pronti a superare il record), questo semplice gioco è diventato abbastanza chiacchierato sui social media e sui forum dedicati ai videogiochi.

In Egg, il concetto è estremamente semplice: i giocatori devono semplicemente cliccare su un uovo posto al centro dello schermo per far crescere il numero di clic conteggiato in cima allo stesso. Nonostante la semplicità del gameplay, Egg ha attirato un numero sorprendente di giocatori, con un picco di oltre mille giocatori contemporanei e ancora più persone che continuano a unirsi giorno dopo giorno.

Con un'incredibile percentuale di recensioni positive su Steam, pari al 92% su più di 900 recensioni, è chiaro che molti giocatori hanno apprezzato l'umorismo del gioco e lo hanno accolto come una pausa divertente dai titoli più impegnativi.

Le recensioni stesse sono piene di battute e scherzi, con alcuni giocatori che affermano addirittura che Egg "gira bene su una RTX 4090". Un po' di leggerezza in questo mercato ci vuole, visto che abbiamo passato un periodo di massima serietà con produzioni forse anche fin troppo esasperanti in tal senso. Avere un titolo gratuito simpatico ci ricorda quanto è semplicemente bello premere anche solo un pulsante.

Egg dimostra che anche i giochi più semplici possono catturare l'immaginazione dei giocatori e diventare un buono svago.