Al di là dei giochi, uno dei pezzi forti di Sony per il 2023 è sicuramente PSVR 2. Il visore per la realtà virtuale non è più avvolto nel mistero e mancano solamente alcuni dettagli come la data di uscita, che il colosso nipponico intenderà svelare quando sarà il momento adatto, probabilmente sfruttando un evento dedicato. Nell’attesa di scoprire tutte le ultime informazioni in merito, nelle prime ore della mattinata italiana di oggi è stato leakato il manuale di utilizzo dell’headset.

Il leak è stato pubblicato su Twitter e sembra che possa provenire dalla divisione francese (o canadese) di PlayStation. In realtà c’è molto poco da aggiungere: si tratta di un classico manuale di istruzioni, che potete visionare nella sua forma completa su ResetEra, ma che ci dice tantissimo sulla produzione e soprattutto sulla release.

Considerando che non si tratta di materiale promozione ma di utilizzo, è molto probabile quindi che PSVR 2 non subirà nessun ritardo. Questo leak dovrebbe dunque confermare che la produzione del nuovo visore sia oramai conclusa e che tutto sia pronto per il lancio del 2023. Come riportato su Twitter, infatti, lo stesso manuale confermerebbe la release per il prossimo anno, anche se ovviamente non c’è nessuna indicazione sulla data di lancio.

PSVR 2 è stato annunciato nel 2022 e il visore è destinato esclusivamente a PS5. Siamo sicuri che una volta sul mercato qualcuno lavorerà a qualche mod o tool per renderlo compatibile con PC, ma ovviamente è ancora presto per poterne parlare. Se speravate però di utilizzare il nuovo visore con i vecchi giochi basati sulla realtà virtuale di PS4, abbiamo brutte notizie per voi: Sony ha infatti confermato che il nuovo headset non sarà retrocompatibile con il vecchio software. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.