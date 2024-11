GeForce NOW Priority diventa Performance: si gioca meglio allo stesso prezzo

GeForce NOW è senza dubbio il miglior servizio di cloud gaming al momento disponibile: permette di giocare da qualsiasi dispositivo, smartphone compreso, a un'ottima qualità, senza i problemi che spesso si incontrano sulle altre piattaforme. Storicamente, NVIDIA ha sempre lavorato molto per migliorare la qualità del servizio, potenziando i server e ampliando la libreria di titoli disponibili, permettendo a un gran numero di videogiocatori non in possesso di una console o di un PC da gaming di divertirsi con tutti i propri titoli preferiti.

Oggi, NVIDIA ha annunciato un'altra novità per GeForce NOW, che siamo certi farà felici molti utenti: l'abbonamento Priority cambia nome e diventa Performance, portando con sé diversi miglioramenti. Il piano Performance permette di giocare in 1440p a 60 FPS e supporta le risoluzione ultrawide, un bel salto in avanti se pensiamo che, fino ad ora, con Priority si poteva giocare al massimo in Full HD (1080p). Inoltre, è possibile salvare le impostazioni grafiche dei giochi, in modo da mantenerle tra una sessione e l'altra.

La parte migliore? Nessun aumento di prezzo, il nuovo piano costerà ancora 10,99€ al mese, o 54,99€ per 6 mesi. NVIDIA introdurrà un limite di 100 ore mensili, tantissime se ci pensate, visto che si parla di oltre 3 ore di gioco al giorno, tutti i giorni. Il limite entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025, ma se in quella data doveste avere un abbonamento attivo (di qualsiasi tipo), potrete godere ancora di un tempo di gioco illimitato fino al 1 gennaio 2026. Inoltre, se non sfruttate tutte le 100 ore a disposizione potete accumularne un massimo di 15 da sfruttare il mese successivo, che offrirà quindi un totale un totale di 115 ore.

Pensate che le novità siano finite qui? Non è così. Da qualche tempo NVIDIA offre i Day Pass per GeForce NOW, praticamente degli abbonamenti di 24 ore che permettono di provare il servizio spendendo pochi euro: il Day Pass Performance (ex Priority) costa 4,39€, mentre l'Ultimate costa 8,79€. Per l'occasione, NVIDIA ha deciso di scontare del 25% i Day Pass fino al prossimo 22 novembre, permettendovi di provare GeForce Now spendendo solamente 3,29€.

Se non avete mai provato il servizio, o siete interessati a testarlo per capire se può essere la risposta alle vostre esigenze di videogiocatori, questa è l'occasione perfetta, non credete? In più, se acquisterete un abbonamento entro 48 ore dalla scadenza del Day Pass, il costo del Pass stesso verrà applicato come sconto all'abbonamento, quindi non avrete speso nemmeno un centesimo extra.

Le novità non sono ancora finite: come ogni giovedì che si rispetti, oggi è il GFN Thursday, giorno in cui la libreria di giochi viene ampliata. Qui di seguito trovate la lista dei giochi da oggi disponibili su GeForce NOW: