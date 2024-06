Dei pazzi stanno sconfiggendo i boss di Elden Ring: Shadow of the Erdtree al livello 1

Da meno di una settimana è disponibile il DLC Shadow of the Erdtree di Elden Ring, e alcuni fan particolarmente abili - o pazzi, a voi la scelta - stanno già sconfiggendo i nuovi boss del gioco al livello 1, mostrando capacità a dir poco notevoli. Tra questi spicca un creatore di contenuti noto come LastDarkHope, che da mesi condivide sul suo canale YouTube le sue imprese sconfiggendo i boss di Elden Ring senza aumentare di livello né migliorare l'equipaggiamento. Questa strategia è stata applicata anche ai nuovi boss del DLC, continuando la sfida senza l'uso di rune per salire di livello o di pietre da fabbro per potenziare l'equipaggiamento.

Nonostante la non utilizzazione di questi aiuti convenzionali, LastDarkHope ha utilizzato i Frammenti dell'Albero Ombra, specifici del DLC, che incrementano significativamente la resistenza ai danni e l'output di danno stesso. Di recente, FromSoftware ha anche rilasciato una patch che modifica l'efficacia di questi frammenti, migliorandola nelle prime fasi e stabilizzandola in seguito.

Anche se molti giocatori stanno facendo affidamento sui Frammenti a livelli ben più elevati, LastDarkHope continua a mantenere un profilo di livello 1 durante le sue partite. Nelle sue ultime apparizioni in streaming, esplorava il Castello Ensis con solamente tre livelli di Albero Ombra, molto meno di quanto molti altri giocatori considererebbero gestibile.

Parallelamente, un altro content creator di nome GinoMachino ha pubblicato un video eccezionale, mostrando la sconfitta del boss del dungeon ereditato Rellana a livello 1, senza miglioramenti alla sua arma, senza Frammenti e senza subire colpi.

Insomma, questo tipo di imprese dimostra ulteriormente la bravura e l'ingegnosità della community di Elden Ring.