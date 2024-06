Il DLC Shadow of the Erdtree di Elden Ring introduce nuovi oggetti collezionabili chiamati Frammenti dell'Albero Ombra. Come vi abbiamo spiegato nella nostra guida dedicata al nuovo sistema di livellamento, questi frammenti possono essere riscattati nei Siti di Grazia per ottenere le Benedizioni dell'Albero Ombra, che riducono permanentemente i danni subiti da tutte le fonti nel Regno delle Ombre. In pratica, aumentano tutte le tue statistiche di resistenza di poco più dell'1% per ogni benedizione riscattata.

Trovare un gran numero di Benedizioni dell'Albero Ombra può rendere il DLC significativamente più facile. Soprattutto contro i boss più difficili, sarai in grado di sopravvivere a più colpi, giacché gli attacchi che potrebbero altrimenti ucciderti istantaneamente possono essere sopportati. In questa guida, dunque, troverai una spiegazione dettagliata su dove e come trovare tutti i Frammenti dell'Albero Ombra presenti in Shadow of the Erdtree.

Questi oggetti si trovano frequentemente nei Siti di Grazia, dove puoi controllare quante Benedizioni hai ricevuto, ma più ne hai, più Frammenti costeranno per ogni Benedizione. Inoltre, fai riferimento alle Benedizioni degli Spiriti Venerati, che potenziano le abilità degli spiriti evocati e dello spettro cavalcabile per infliggere e negare più danni.

ATTENZIONE: questa guida è in costante aggiornamento, per cui ti invitiamo a salvarla e visitarla spesso per scoprire i nuovi Frammenti che abbiamo trovato!

Elden Ring Shadow of the Erdtree: dove e come trovare i Frammenti dell'Albero Ombra

Ci sono 50 Frammenti dell'Albero Ombra da raccogliere in Shadow Of The Erdtree:

La maggior parte dei Frammenti dell'Albero Ombra si raccoglie semplicemente come bottino dal terreno, ma alcuni nemici li lasceranno cadere. Ci sono cinque boss Ippopotamo (o miniboss) nella Terra delle Ombre, e ciascuno di loro lascia cadere 1-2 Frammenti dell'Albero Ombra alla morte. Ci sono anche alcuni nemici Pot Shadow che tengono grandi vasi sopra la testa e lasciano cadere un Frammento dell'Albero Ombra alla morte; tuttavia, devi essere veloce a uccidere questi nemici, perché dopo pochi secondi scompariranno (simile agli Scarabei in Elden Ring base).

Posizioni dei Frammenti dell'Albero Ombra nella Piana dei Sepolcri

#1: Tre-Vie

Il primo Frammento dell'Albero Ombra è in vista, a breve distanza da dove inizi il DLC. Dirigiti a nord dal Sito di Grazia della Piana dei Sepolcri, e dove le due grandi strade si incrociano troverai il Sito di Grazia Tre-Vie. Accanto alla Croce c'è il Frammento dell'Albero Ombra.

#2: Nordest delle Rovine Bruciate (Pot Shadow)

Il Frammento dell'Albero Ombra #2 è lasciato da un nemico Pot Shadow in un cimitero a nordest delle Rovine Bruciate nel centro della Piana dei Sepolcri. Il cimitero si trova vicino al muro della scogliera sul lato orientale della Pianura, ed è abbastanza facile da individuare. Se il Pot Shadow scompare prima che tu lo uccida, ricarica l'area e riprova fino a quando non lascia cadere il Frammento dell'Albero Ombra.

#3-4: Chiesa della Consolazione (x2)

Segui il percorso principale verso sud attraverso la Piana dei Sepolcri, e a breve distanza dopo le Rovine Bruciate si curverà a sinistra. Alla fine della strada si trova la Chiesa della Consolazione, sorvegliata da un Cavaliere Messmer con un martello. Alla base della statua in questa chiesa, puoi raccogliere 2 Frammenti dell'Albero Ombra (entrambi parte dello stesso bottino).

#5: Croce del Cancello Principale fuori Belurat

Il Frammento dell'Albero Ombra #5 può essere raccolto al Sito di Grazia Croce del Cancello Principale. Questa Grazia (e la sua Croce) è chiaramente visibile mentre prendi il sentiero ovest su per le scale verso Belurat dalla Tre-Vie dove hai raccolto il primo Frammento dell'Albero Ombra.

#6: Ovest della Città di Prospetto (Pot Shadow)

Un Frammento dell'Albero Ombra facile da perdere. Dal Sito di Grazia della Croce del Cancello Principale fuori Belurat, dirigiti a sud e segui il sentiero in cima alla scogliera per arrivare al Termine Stradale della Scogliera. Da lì, la Città di Prospetto è proprio di fronte a te, ma dovresti girare intorno al lato destro fino a raggiungere un cimitero su una collina che domina la città. Lì troverai un altro Pot Shadow che lascia cadere un Frammento dell'Albero Ombra alla morte.

#7: Fuori dal Castello Ensis

Il settimo Frammento dell'Albero Ombra nella Piana dei Sepolcri si trova nell'accampamento tra il Grande Ponte e il Castello Ensis. Dalla Tre-Vie, dirigiti a nord-est attraverso il ponte (attenzione alla balista alla fine!), e vedrai il Frammento dell'Albero Ombra alla base di una statua sul lato destro del sentiero mentre entri nell'accampamento.

#8: Croce del Sentiero del Pilastro

Il Frammento dell'Albero Ombra #8 si trova accanto alla Croce del Sentiero del Pilastro, che è anche dove incontri Thiollier per la prima volta. Per raggiungere questa Croce, prendi il sentiero est su per la collina dal Sito di Grazia Fronte del Castello davanti al Castello Ensis. Poi gira a sinistra subito dopo il punto dove i tre guardiani sono accampati, e alla fine di questo sentiero secondario c'è la Croce del Sentiero del Pilastro e l'8° Frammento dell'Albero Ombra.

Posizioni dei Frammenti dell'Albero Ombra a Belurat

#9: Croce di Belurat

C'è una singola Croce di Miquella all'interno di Belurat, Insediamento della Torre. Per arrivarci, inizia al Sito di Grazia dell'Altare Privato Piccolo, poi sali entrambe le rampe di scale (oltre il Cavaliere Hornsent) e gira a destra. Segui questo percorso e gira a destra in cima alla cascata. Salta la scala, sali le scale, poi gira a sinistra e vai dritto. Poco prima della porta sorvegliata da piccoli Scorpioni Ragno, gira a destra e salta oltre le rovine sul pavimento. Segui questo percorso e raggiungerai una stanza con la Croce di Miquella e il Frammento dell'Albero Ombra #9.

Posizioni dei Frammenti dell'Albero Ombra nel Castello Ensis

#10: Checkpoint del Castello Ensis

Il singolo Frammento dell'Albero Ombra situato all'interno del Castello Ensis è difficile da perdere. È proprio accanto al Sito di Grazia Checkpoint del Castello Ensis, segnalato da un'altra Croce di Miquella. È sul percorso principale attraverso il Castello Ensis, appena dopo aver usato la ruota per aprire il cancello, quindi è davvero impossibile perderlo.

Posizioni dei Frammenti dell'Albero Ombra nella Costa Cerulea

#11: Croce della Costa Cerulea

Il Frammento dell'Albero Ombra #11 si trova accanto alla Croce presso il Sito di Grazia Croce della Costa Cerulea, proprio sulla costa sud. Se non sei sicuro di come raggiungere questa regione, consulta la nostra guida su come arrivare alla Costa Cerulea. Una volta lì, devi praticamente solo dirigerti dritto verso sud, oltre le aree acquose, e seguire il sentiero mentre curva a sinistra lungo la costa. Vedrai presto la posizione di questo Frammento dell'Albero Ombra alla fine del sentiero.

#12: Nord della Costa Cerulea Ovest

Partendo dal Sito di Grazia Costa Cerulea Ovest, prendi il sentiero nord poco oltre il grande pezzo di rovina nelle vicinanze. Gira a sinistra poco oltre il Spadaccino Demi-Umano, e appena dietro l'angolo vedrai un piccolo ingresso di caverna sul lato destro. All'interno c'è un Capo Demi-Umano che protegge il 12° Frammento dell'Albero Ombra.

Posizioni dei Frammenti dell'Albero Ombra nella Tomba Nascosta di Charo

#13: Lago Occidentale (Ippopotamo)

La parte difficile qui è solo capire come raggiungere la Tomba Nascosta di Charo. Una volta lì, tieni la sinistra della regione e continua a cavalcare finché non vedrai un grande Fiore Miranda. Salta sulla sporgenza dietro di esso, e davanti a te dovresti vedere un piccolo lago sorvegliato da un nemico Ippopotamo. Uccidi l'Ippopotamo e ti ricompenserà con un Frammento dell'Albero Ombra.

Posizioni dei Frammenti dell'Albero Ombra nel Picco Frastagliato

#14: Fine del percorso del Masso Rotolante

C'è un singolo Frammento dell'Albero Ombra nella regione del Picco Frastagliato, e si trova lungo il percorso tra il Piede del Picco Frastagliato e i Siti di Grazia del Pendio del Picco Frastagliato. Specificamente, oltre gli Spiriti Primavera dopo Igon, quando arrivi al sentiero con i massi rotolanti infiniti che devi evitare, il Frammento dell'Albero Ombra è alla base della scogliera sotto il punto in cui i massi appaiono.

Posizioni dei Frammenti dell'Albero Ombra nella Fessura della Bara di Pietra

#15: Croce della Fessura

C'è un Frammento dell'Albero Ombra all'interno della sotto-regione sotterranea della Fessura della Bara di Pietra. Una volta lì, segui il percorso principale fino a raggiungere il Sito di Grazia della Croce della Fessura; il Frammento dell'Albero Ombra è proprio accanto alla Grazia.

Posizioni dei Frammenti dell'Albero Ombra in Altus Ombra

#16: Croce dell'Alta Strada

Altus Ombra ha la più alta densità di Frammenti dell'Albero Ombra in Elden Ring. Il primo è impossibile da perdere: è accanto alla Croce di Miquella appena oltre il Castello Ensis, dove incontri di nuovo Leda e l'Hornsent.

#17: Accampamento dell'Alta Strada

Il Frammento dell'Albero Ombra #17 si trova a nord della Croce dell'Alta Strada, proprio all'inizio dell'accampamento. Segui la strada principale verso nord, e il Frammento dell'Albero Ombra può essere raccolto sotto una statua a pochi passi nel campo.

#18-19: Chiesa della Crociata (x2)

A nord-ovest del Sito di Grazia dell'Alta Strada, in cima a una collina, vedrai la Chiesa della Crociata. All'interno troverai altri 2 Frammenti dell'Albero Ombra alla base della statua, anche se verrai invaso dal Cavaliere del Fuoco Queelign quando entrerai nella Chiesa, quindi preparati a un combattimento NPC.

#20: Accampamento a ovest delle Rovine di Moorth

Direttamente a est del Sito di Grazia dell'Alta Strada, giù per la scogliera, c'è un piccolo accampamento di soldati Messmer lungo la strada. Il 20° Frammento dell'Albero Ombra può essere raccolto ai piedi di una statua al centro di questo piccolo campo.

#21: Croce delle Rovine di Moorth

Il Frammento dell'Albero Ombra #21 è proprio accanto al Sito di Grazia della Croce delle Rovine di Moorth, a pochi passi dal Frammento precedente. È sul lato nord-ovest delle Rovine di Moorth, e vedrai anche Dane Fogliamorta che aspetta accanto alla Croce.

#22: Nord delle Rovine di Moorth

Per ottenere il prossimo Frammento dell'Albero Ombra in questa area, dirigiti verso il piccolo specchio d'acqua a nord delle Rovine di Moorth. Sul lato nord dove il lago incontra il muro, vedrai la bocca di una caverna con una statua di Marika di fronte. Alla base della statua c'è il Frammento dell'Albero Ombra. Tra l'altro, puoi anche seguire questo percorso della caverna per raggiungere la sezione inferiore della regione delle Rovine Antiche di Rauh.

#23: Sud-est delle Rovine di Moorth (Pot Shadow)

Il Frammento dell'Albero Ombra #23 si trova anche ai margini delle Rovine di Moorth. Gira intorno al lato sud-est e vedrai un nemico Pot Shadow su una sporgenza che guarda oltre le rovine. Fai attenzione, perché questo nemico apparentemente indifeso è sorvegliato da una Lama della Maledizione che salta giù per attaccarti. Uccidilo, poi raccogli il Frammento dell'Albero Ombra dal Pot Shadow morto.

#24: Croce di Miquella

Questo Frammento dell'Albero Ombra si trova accanto alla Croce di Miquella, che domina il Forte del Rimprovero sul bordo più meridionale di Scadu Altus. Per arrivarci, segui la strada principale verso sud oltre il punto in cui il Drago Fiamma Fantasma combatte i soldati Messmer, e gira a sinistra. C'è uno Spirito Primavera vicino al bordo della scogliera, ma è sigillato finché non rompi le pietre associate nelle vicinanze. Quelle pietre si trovano appena oltre lo Spirito Primavera, intorno all'angolo della scogliera sorvegliato dai pipistrelli. Salta in cima usando lo Spirito Primavera e segui il percorso fino alla Croce per ottenere il prossimo Frammento dell'Albero Ombra.

#25: Base della Cascata

I prossimi tre Frammenti dell'Albero Ombra non sono ottenibili finché non usi il percorso nascosto del Forte dell'Ombra per raggiungere il Sito di Grazia della Pozza d'Acqua del Castello. Descriviamo questo percorso nella nostra guida su come arrivare ai Boschi Abissali. Dirigiti a sud del lago per raggiungere il Sito di Grazia del Fiume degli Eremiti a Monte, poi segui il percorso fino alla base della cascata e raccogli il Frammento dell'Albero Ombra dalla bara di pietra vuota.

#26: Lago del Fiume degli Eremiti (Primo Ippopotamo)

Ancora una volta, dal Sito di Grazia della Pozza d'Acqua del Castello, dirigiti tutto a sud, e poco oltre il Sito di Grazia del Fiume degli Eremiti a Valle, puoi usare le sporgenze sulla scogliera per scendere al lago sottostante. Dovrebbe esserci un Ippopotamo proprio davanti a te una volta giù che lascerà cadere un Frammento dell'Albero Ombra.

#27: Lago del Fiume degli Eremiti (Secondo Ippopotamo)

Sorpresa! Ci sono in realtà due nemici Ippopotamo nel lago sopra descritto. Quindi uccidi l'altro mentre sei lì per un secondo Frammento dell'Albero Ombra, completando tutti i Frammenti disponibili in Altus Ombra.

Posizioni dei Frammenti dell'Albero Ombra nelle Rovine Antiche di Rauh

#28: Croce delle Rovine Antiche di Rauh

Il Frammento dell'Albero Ombra #28 si trova nella regione superiore delle Rovine Antiche di Rauh, accessibile solo tramite il ponte dal Forte dell'Ombra. Da lì, prendi il sentiero a destra ed entra nelle rovine sulla tua destra verso la fine del percorso. Attraversa le rovine e uscirai con una Croce di Miquella proprio di fronte a te (difesa da un Cavaliere del Crogiolo, che gioia), dove puoi anche raccogliere il Frammento dell'Albero Ombra.

#29: Rovine a nord della Croce (Pot Shadow)

Torna nelle rovine che ti hanno portato alla Croce di Miquella, passa oltre il primo Spirito Primavera al livello più basso e usa il secondo Spirito Primavera per saltare in cima. Davanti a te ci dovrebbe essere un Pot Shadow da uccidere per un altro Frammento dell'Albero Ombra.

#30: Sud della Torre del Viadotto Minore (Ippopotamo)

Il Frammento dell'Albero Ombra #30 si ottiene sconfiggendo un altro Ippopotamo. Per raggiungere questa posizione, torna nelle rovine dalla Croce delle Rovine Antiche di Rauh e risali lo Spirito Primavera. Una volta superate le doppie porte, attraversa il varco nel muro alla tua destra e attraversa la stanza degli Scorpioni Ragno.

Prendi la prossima a sinistra, poi la successiva a destra, e uscirai all'esterno. Continua ad andare avanti e salta dal bordo lontano. Dopo di ciò, puoi scendere i gradini alla tua destra per affrontare l'Ippopotamo che porta il tuo Frammento dell'Albero Ombra.

#31: Rovine Antiche di Rauh, Ovest (Pot Shadow)

Per raggiungere il Frammento dell'Albero Ombra #31, attraversa il ponte dalla Croce di Miquella e supera il Golem della Fornace (o uccidilo, non sono il capo di te) per raggiungere il Sito di Grazia delle Rovine Antiche di Rauh, Ovest. Attraversa le rovine di fronte a questa Grazia, e in cima alle scale nella grande stanza con colonne c'è un Pot Shadow che puoi uccidere per il Frammento dell'Albero Ombra.

#32: Rovine della Città del Tempio

Questo Frammento dell'Albero Ombra è l'unico basato su Rauh che si trova nella sotto-regione inferiore anziché in quella superiore. Pertanto, devi raggiungerlo seguendo il percorso della caverna in Scadu Altus partendo dalla posizione del Frammento #22. Una volta raggiunto il Sito di Grazia della Base delle Rovine Antiche, dirigiti a sud-ovest fino a raggiungere le Rovine della Città del Tempio, poi usa il buco nel muro sul lato sud. Fai parkour sulla sporgenza davanti a te, poi scendi per prendere il Frammento dell'Albero Ombra sul cadavere lì sotto.

Posizioni dei Frammenti dell'Albero Ombra nella Rocca delle Ombre

#33-34: Ippopotamo Dorato (x2)

I primi due Frammenti dell'Albero Ombra disponibili nel massiccio dungeon legacy che è Rocca delle Ombre sono lasciati dal boss Ippopotamo Dorato nella piazza principale, appena oltre l'ascensore d'ingresso.

#35: Croce del Quarto Piano del Magazzino

Il prossimo Frammento dell'Albero Ombra si trova accanto alla Croce del Quarto Piano nel Magazzino dei Campioni, ma puoi raggiungerlo solo scendendo dall'alto anziché salendo dal basso. Per arrivare in alto, devi usare il percorso dal Distretto della Chiesa a est della parte principale della Rocca delle Ombre, poi prendere l'ascensore fino in cima. Un percorso lungo l'esterno delle mura ti condurrà a questo Frammento dell'Albero Ombra.

#36: Statua della Cappella Affondata

Il Frammento dell'Albero Ombra #36 si trova in cima a una statua nella Cappella Affondata, che si trova nel Distretto della Chiesa della Rocca delle Ombre. Per raggiungere il Distretto della Chiesa, devi entrare attraverso il sentiero nord dal Sentiero Principale del Distretto della Chiesa (e se non sai come arrivarci, scendi nel buco delle Rovine di Moorth e segui il sentiero attraverso il Villaggio Bonny).

Una volta dentro il Distretto della Chiesa, salta sui tetti per raggiungere la Cappella Affondata e salta sul braccio della statua per raccogliere il Frammento dell'Albero Ombra.

#37: Fuori dalla Camera Oscura

Questo Frammento dell'Albero Ombra è impossibile da perdere. Mentre apri la porta della Camera Oscura della Rocca delle Ombre dove combatti il boss principale, il Frammento dell'Albero Ombra è proprio davanti a te.

#38: Statua di Marika alla Porta Posteriore

Per raggiungere questo Frammento dell'Albero Ombra, devi salire al Loft del Magazzino dei Campioni. Lavora fino alla sporgenza sul lato nord, poi prendi due ascensori per scendere e raggiungere il Sito di Grazia della Porta Posteriore del Forte dell'Ombra. Alla fine della stanza accanto a questa Grazia c'è una statua di Marika con il Frammento dell'Albero Ombra alla sua base.

Posizioni dei Frammenti dell'Albero Ombra in Scaduview

#39-43: Calice dell'Albero Ombra (x5)

Se riesci ad arrivare al Calice dell'Albero Ombra in Scaduview, puoi ottenere ben 5 Frammenti dell'Albero Ombra. Per arrivarci, inizia al Sito di Grazia della Porta Posteriore del Forte dell'Ombra (segui le istruzioni sopra su come arrivarci), poi esci all'esterno e sconfiggi il Comandante Gaius. Poi segui il sentiero a ovest verso Scaduview stesso. Dirigiti a nord, poco oltre il monumento gigantesco, e troverai i 5 Frammenti dell'Albero Ombra proprio davanti al Calice dell'Albero Ombra.

Posizioni dei Frammenti dell'Albero Ombra nei Boschi Abissali

#44-45: Rovine della Chiesa (x2)

Dal Cimitero Abbandonato, il primo Sito di Grazia nei Boschi Abissali, segui il sentiero direttamente a sud, mantenendoti vicino al muro di sinistra mentre procedi. Dovrai sgattaiolare oltre un paio di Intoccabili per arrivarci, ma vedrai presto le Rovine della Chiesa nell'angolo sud-est della regione. All'interno puoi raccogliere 2 Frammenti dell'Albero Ombra alla base della statua.

#46: Nord del Sito di Grazia dei Boschi Abissali

Dal Sito di Grazia del Sentiero del Bosco, dirigiti a ovest fino a raggiungere il Sito di Grazia dei Boschi Abissali. Dopo di ciò, segui il sentiero a nord e troverai il Frammento dell'Albero Ombra #46 su un cadavere a gambe incrociate alla base di un albero.

Posizioni dei Frammenti dell'Albero Ombra in Enir-Ilim

#47: Croce della Spirale Ascendente

La Croce della Spirale Ascendente è impossibile da perdere in Enir-Ilim, poiché è lungo il percorso principale verso il boss finale. Una volta arrivato lì, puoi raccogliere il Frammento dell'Albero Ombra accanto alla Croce.

#48: Base della Statua di Belurat

Questo Frammento dell'Albero Ombra è tecnicamente a Belurat, ma per evitare confusione lo sto mettendo nella sezione di Enir-Ilim perché puoi accedervi solo da Enir-Ilim. Poco prima del Sito di Grazia della Croce della Spirale Ascendente, gira a destra alla posizione del Sacerdote Hornsent inginocchiato e scendi la scala sulla destra. In fondo, salta dalla sporgenza rotta sulla scala sottostante. Vai dall'altro lato della piccola stanza circolare e salta sulla sporgenza sottostante, poi segui le sporgenze fino in fondo (incluso un salto spaventoso su un davanzale) fino a quando cadi in un'area di Belurat con una statua alta e drappeggiata. Alla base della statua c'è il Frammento dell'Albero Ombra #48.

#49: Stanza dell'Altare

Dal Sito di Grazia della Croce della Spirale Ascendente, sali le scale e sui tetti. Una volta superati i Gravebirds, sali le scale e ascendi alla cima della torre. Una volta in cima, entra nella torre e troverai il Frammento dell'Albero Ombra davanti a un piccolo altare.

#50: Anticamera della Camera di Purificazione

Il 50° e ultimo Frammento dell'Albero Ombra del gioco è fortunatamente molto facile: è proprio accanto al Sito di Grazia dell'Anticamera della Camera di Purificazione, quindi puoi raccoglierlo appena prima di affrontare il tuo penultimo combattimento con il boss in Shadow Of The Erdtree. Ottimo tempismo per potenziare il tuo personaggio!