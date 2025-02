UNa mod per Steam Deck abilita la tecnologia FSR 3

Una nuova mod per Steam Deck potrebbe rivoluzionare l’esperienza di gioco sul popolare dispositivo portatile di Valve. Grazie alla tecnologia di generazione dei frame offerta dal FSR 3 di AMD, il plugin chiamato Decky Framegen promette di aumentare in modo significativo gli FPS, migliorando le prestazioni di giochi che richiedono risorse grafiche elevate.

Steam Deck, pur offrendo una buona esperienza di gioco per un dispositivo portatile, non brilla in termini di potenza pura della GPU, soprattutto nei titoli più recenti e pesanti. Per questo motivo, tecnologie come l'AMD FSR 3 sono fondamentali per ottimizzare il gameplay.

Decky Framegen utilizza un sistema avanzato di generazione dei frame che permette di aumentarne il numero senza doverli renderizzare completamente. Questo processo, noto come "frame generation", consente di ottenere un aumento degli FPS senza sovraccaricare la GPU, rendendo più fluidi anche i titoli più esigenti.

Uno degli aspetti più interessanti del plugin è la sua compatibilità con diversi giochi non ufficialmente supportati dalla tecnologia FSR 3. Tra i titoli testati figurano Final Fantasy XVI, The Witcher 3, Hogwarts Legacy e altri ancora. Un video dettagliato pubblicato da Deck Wizard mostra come Decky Framegen riesca a garantire framerate giocabili anche in titoli che solitamente mettono in difficoltà Steam Deck.

Nonostante i promettenti miglioramenti, ci sono alcuni limiti da considerare. I giochi che non riescono a raggiungere almeno 30 FPS di base difficilmente trarranno benefici significativi, a causa dell'aumento dell'input lag, il quale può compromettere la reattività del gameplay. Inoltre, gli utenti potrebbero riscontrare glitch grafici occasionali, un problema che potrebbe scoraggiare i giocatori più esigenti o i puristi del comparto visivo.

Rimane comunque un'ottima notizia in seguito alla recente smentita da parte di Valve riguardo allo sviluppo di una nuova versione di Steam Deck con un processore AMD Ryzen Z2. Questo non significa che chi attende un modello aggiornato, con prestazioni hardware migliori, dovrà pazientare ancora a lungo, visto che con molta probabilità Valve manterrà la finestra autunnale per presentare una nuova variante di Steam Deck (e le prime indiscrezioni puntano a na versione con un processore custom realizzato in collaborazione con AMD).

Nel frattempo, per chi fosse interessato a installare Decky Framegen, vi consigliamo di aspettare. Lo sviluppatore lo ha già inviato ai dev di Decky per ricevere l'approvazione per figurare nello store interno del celebre tool di modifica, motivo per il quale nei prossimi giorni potrebbe rivelarsi semplicissimo installare Decky Framegen, considerando che potrebbe arrivare molto in fretta su Decky.