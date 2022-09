In un periodo in cui le esclusive come siamo stati abituati a concepirle scarseggiano, in molti attendono che alcuni titoli arrivino su PC. Tra questi, uno dei più discussi è sicuramente Uncharted. Si tratta di uno dei più amati lavori di Naughty Dog che, a quanto pare, sta per arrivare anche su PC. Il leak in questione è stato diffuso da una fonte attendibile e prende come riferimento un post apparto, probabilmente per errore, sullo store di Epic Games.

Il post in questione, rimosso dopo poche ore dalla sua uscita, riporta una data di uscita per la versione PC di Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri. A segnalarlo è l’utente Twitter Wario64 che non è nuovo a questo genere di scoperte. Il motivo della rimozione del post, che conteneva semplicemente la pagina dello store dedicata al titolo di Naughty Dog, è probabilmente un’incomprensione con il distributore. È, infatti, probabile che la pagina sia stata pubblicata con troppo anticipo e, di conseguenza, Epic Store abbia dovuto rimuoverla momentaneamente.

In ogni caso, sembra ormai questione di tempo prima che il titolo arrivi finalmente su PC e, se davvero la data è quella diffusa da Epic Games, sembra probabile una conferma tra pochi giorni. Inoltre, Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri è una collection che include il quarto capitolo della serie e Lost Legacy. Se il secondo è una sorta di spin-off dedicato a Chloe e Nadine, il primo è il capitolo conclusivo della saga di Nathan Drake. Gli utenti PC che non hanno familiarità con la serie dovranno, dunque, aspettare anche l’annuncio della Nathan Drake Collection contenente i primi tre titoli. Sembra infatti piuttosto strano iniziare dal capitolo conclusivo ma potrebbe semplicemente indicare che un doppio annuncio è in arrivo.

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection will release on PC on Oct 19th according to EGS. Preorders on EGS will get a Fortnite glider in the shape of Sully's seaplane https://t.co/O1JRMM1MhE The game is slated for Steam as well pic.twitter.com/1IVwTa1Yyo — Wario64 (@Wario64) September 9, 2022

La data di uscita per Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri è quella del 19 ottobre 2022 su Epic Store. Ripetiamo che, al momento della scrittura, si tratta ancora di rumours non verificati, pertanto, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze. Infine, rimanete sintonizzati su Tom’s Hardware per non perdere i futuri sviluppi e altre notizie sul mondo dei videogiochi.