Nel mondo degli speedrun, capita ancora oggi di imbattersi in segreti rimasti sepolti per quasi due decenni. È esattamente quello che è successo con Uncharted: Drake's Fortune, il capostipite della celebre serie PlayStation di Naughty Dog: uno speedrunner ha portato alla luce un Easter egg che nessuno, o quasi, aveva mai scoperto prima. La notizia sta rimbalzando rapidamente tra la community dei cacciatori di segreti videoludici, ricordando a tutti che anche i titoli più analizzati possono ancora sorprenderci.

Il merito della scoperta va all'utente Panzerdeer, speedrunner che stava esplorando i confini del gioco attraverso il debug menu nel Capitolo 19. Uscendo dai limiti della mappa, tecnicamente fuori dai confini di gioco consentiti, Panzerdeer si è imbattuto in qualcosa di inaspettato: un'immagine contenente 16 fototessere di quelli che sembrano essere i membri del team di sviluppo di Naughty Dog, ciascuno con una cartellina in mano riportante soprannomi creativi come "Cor-Upted" e "BigDaddy". Un omaggio nascosto degli sviluppatori a loro stessi, celato in un angolo inaccessibile durante il normale gameplay.

Un Easter egg rimasto nascosto per 18 anni, raggiungibile solo uscendo dai confini della mappa tramite debug menu: la community speedrun di Uncharted non finisce mai di stupire.

La particolarità di questa scoperta sta anche nella sua longevità: Uncharted: Drake's Fortune è uscito originariamente su PlayStation 3 nel novembre 2007, il che significa che questo segreto è rimasto intatto per quasi 18 anni. Ancora più interessante è il fatto che l'Easter egg è presente sia nella versione PS3 originale sia nella versione rimasterizzata per PlayStation 4, segno che il team non ha avuto alcuna intenzione di rimuoverlo nel processo di porting. Panzerdeer ha condiviso l'intera procedura per replicare la scoperta in un video sul suo canale YouTube, diventato rapidamente un riferimento per i curiosi.

Per chi volesse rivivere le avventure di Nathan Drake e della sua spalla storica Victor "Sully" Sullivan, il franchise è oggi accessibile su più piattaforme. Le avventure conclusive della serie, ovvero Uncharted 4: A Thief's End e lo spinoff Uncharted: The Lost Legacy con protagonista Chloe Frazer, sono state rilanciate nel 2022 nella raccolta Uncharted: Legacy of Thieves Collection per PlayStation 5 e, successivamente nello stesso anno, anche su PC.