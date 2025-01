PC Game Pass, il valore dei giochi aggiunti nel 2024 è semplicemente folle

Il Game Pass di Microsoft offre un valore eccezionale agli abbonati, con 137 giochi aggiunti nel 2024 per un valore totale di 4.812 dollari (circa 4.671 euro) sul solo PC Game Pass. Questo dato emerge da un'analisi dei prezzi standard di lancio dei titoli inclusi nel servizio.

Il confronto tra il costo dell'abbonamento annuale di circa 144 euro e il valore complessivo dei giochi offerti evidenzia la convenienza del servizio, soprattutto nella sua versione PC. Nonostante le fluttuazioni dei prezzi, specialmente su PC, il Game Pass si conferma come uno dei servizi in abbonamento più vantaggiosi nel panorama videoludico.

La versione Ultimate del Game Pass offre un valore ancora maggiore, includendo non solo i giochi per PC ma anche quelli per console Xbox. Nel 2024, il servizio ha arricchito ulteriormente la sua offerta con l'aggiunta di titoli di alto profilo come Call of Duty: Black Ops 6, lanciato direttamente nel catalogo.

È importante notare che, sebbene il valore totale sia impressionante, è improbabile che un singolo utente riesca a sfruttare appieno l'intero catalogo. Tuttavia, questi numeri forniscono un'indicazione chiara della quantità e della qualità dei contenuti offerti dal servizio nell'arco di un anno.

Microsoft continua a investire nel Game Pass, ampliando costantemente la libreria di giochi disponibili. Per la prima metà di gennaio sono già stati annunciati nuovi titoli in arrivo, confermando l'impegno dell'azienda nel mantenere il servizio attrattivo e competitivo nel mercato dei videogiochi in abbonamento.

Intanto il 2025 si prospetta essere ancora più straordinario, grazie al nuovo Call of Duty, DOOM The Dark Ages, South of Midnight, The Outer Worlds 2, Fable e Avowed (oltre a svariati altri giochi non ancora annunciati che arriveranno quasi sicuramente nel servizio). Insomma, tanta carne al fuoco per l'abbonamenti firmato Microsoft. Voi siete abbonati? Se non lo siete ancora potete farlo tramite questo link.