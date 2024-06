Valorant arriva ufficialmente su console, la BETA partirà a breve

Riot Games ha annunciato che il popolare sparatutto tattico free-to-play 5 vs 5, VALORANT, sarà presto disponibile sulle console Xbox Series X|S e PlayStation 5. L'attesissimo lancio inizierà il 14 giugno 2024 con una beta chiusa in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Giappone, per poi espandersi alle altre regioni poco dopo.

L'espansione di VALORANT su console rappresenta un significativo passo avanti per Riot Games nel mercato console. L'annuncio è stato fatto durante il Summer Game Fest 2024 da Andy Ho e Arnar Gylfason, rispettivamente produttore esecutivo e direttore della produzione di VALORANT. I giocatori su console possono verificare l'idoneità regionale per la beta chiusa e manifestare il proprio interesse visitando il sito www.Beta.PlayVALORANT.com.

Il gameplay di VALORANT è stato adattato per Xbox e PS5, mantenendo il rigore e la competitività della versione PC, obiettivo prioritario per Riot Games. Per preservare l'integrità competitiva, il crossplay tra PC e console non sarà disponibile, ma i giocatori potranno condividere inventario e progressi tramite il proprio account VALORANT. Patch, aggiornamenti al bilanciamento, nuovi agenti, mappe, contenuti premium e funzionalità aggiuntive saranno rilasciati simultaneamente su tutte le piattaforme.

Arnar Gylfason ha dichiarato: “Durante gli incontri in cui abbiamo deciso di portare VALORANT su altre piattaforme, sapevamo già di dover offrire senza compromessi la stessa esperienza competitiva offerta ai giocatori su PC per anni: uno sparatutto a squadre tattico preciso. Il nostro obiettivo fondamentale era di mantenere la naturalezza del gameplay competitivo di VALORANT anche con i controller; qualora non l'avessimo conseguito, saremmo stati pronti a tirarci indietro dal progetto. Crediamo di esserci riusciti ma, in fin dei conti, saranno i nostri giocatori ad avere l'ultima parola.”

Gylfason ha poi aggiunto che una delle sue nuove funzionalità preferite è la modalità Concentrazione: “Per offrire la stessa esperienza vissuta su PC, in cui sparare senza mirino è il metodo principale e il mirino è relegato a un supporto secondario, abbiamo sperimentato con numerosi adeguamenti e sensibilità del controller. Tuttavia, su console, sparare senza mirino non aveva lo stesso effetto, e i giocatori non potevano sfruttare le stesse opportunità e lo stesso livello di espressività del gameplay per PC. Ed è qui che entra in gioco la modalità Concentrazione, una nuova modalità di tiro che si comporta come quando si spara senza mirino, ma con una sensibilità meno marcata.”

VALORANT è un gioco free-to-play che mette due squadre da cinque giocatori l'una contro l'altra in scontri a fuoco intensi e strategici.