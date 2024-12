Valve genera più entrate "per dipendente" di molti colossi tech

Valve, azienda divenuta oramai leader nel settore dei videogiochi per PC, genera più entrate per dipendente rispetto ai più grandi colossi tecnologici quali Facebook, Apple e Google. Questi dati emergono da un'analisi basata sulle informazioni emerse durante una causa legale in corso contro l'azienda.

La peculiarità di Valve risiede nella sua struttura aziendale privata e nel ridotto numero di dipendenti, che contrasta nettamente con l'impatto e la dimensione dei suoi concorrenti. Nonostante conti solo 336 dipendenti, Valve gestisce Steam, la piattaforma di distribuzione digitale che serve quasi 40 milioni di utenti giornalieri e domina il mercato delle vendite di giochi per PC.

Valve genera più entrate per dipendente dei giganti tech.

Sebbene le cifre esatte rimangano riservate, un grafico del 2018 mostra che il reddito per dipendente di Valve supera quello di giganti come Facebook ($780.400 per dipendente), Apple, Netflix, Google, Microsoft, Intel e Amazon.

Questo dato è particolarmente significativo se confrontato con Amazon, che con oltre 1,5 milioni di dipendenti guadagna circa $15.892 per dipendente. La disparità tra le dimensioni dell'azienda e il suo impatto sul mercato è stata citata in una causa antitrust del 2021 come prova che la commissione del 30% richiesta da Steam sulla maggior parte dei titoli sarebbe ingiustificata.

È importante notare che questi dati non tengono conto dell'impatto che ha avuto Steam Deck nel mercato, il PC handheld da gaming lanciato da Valve nel 2022. Non è chiaro in che misura l'azienda abbia assunto o esternalizzato personale aggiuntivo per lo sviluppo e la produzione del dispositivo, ma è improbabile che abbia espanso la propria forza lavoro su scala paragonabile ad altri giganti tecnologici.

Sebbene Valve probabilmente manterrà ancora a lungo la sua posizione di vertice in termini di reddito per dipendente, recenti tendenze come i licenziamenti diffusi e il boom dell'intelligenza artificiale potrebbero modificare le classifiche per altre aziende. Sarebbe interessante vedere se Nvidia, il cui profitto è stato recentemente spinto dall'esplosione dell'IA, sia entrata in questa classifica.