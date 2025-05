Xbox è il primo publisher in preorder e preinstallazioni

Il gaming per Microsoft attraversa un momento di trasformazione strategica che mostra risultati contrastanti. Mentre l'hardware Xbox subisce un calo del 6 percento nelle vendite di questo trimestre, la divisione gaming nel suo complesso registra una crescita del 5 percento. Questa apparente contraddizione rispecchia il nuovo approccio dell'azienda di Redmond, che sta progressivamente spostando il focus dall'hardware alla distribuzione di contenuti e servizi attraverso piattaforme multiple, incluse quelle dei concorrenti storici.

L'espansione dei contenuti e servizi Xbox, comprensivi dell'abbonamento Game Pass, ha generato un incremento dell'8 percento, consolidando la strategia "Xbox everywhere" che Microsoft sta perseguendo con determinazione. Nonostante questo dato positivo, l'azienda mantiene un certo riserbo sul numero effettivo di abbonati al servizio Game Pass, la cui ultima cifra ufficiale risale a febbraio 2024 con 34 milioni di iscritti, includendo anche i membri di Xbox Game Pass Core (precedentemente noto come Xbox Live Gold).

Durante l'ultima conference call sugli utili aziendali, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha rivelato con orgoglio: "Abbiamo chiuso il trimestre come il publisher principale per preordini e preinstallazioni sia su Xbox che su PlayStation Store". Una dichiarazione che conferma l'efficacia della nuova direzione intrapresa, che vede titoli precedentemente esclusivi per Xbox approdare su console concorrenti come PlayStation e Nintendo Switch.

Questa apertura verso altre piattaforme ha già mostrato risultati tangibili. I preordini di "Indiana Jones and the Great Circle" e "Forza Horizon 5" hanno superato persino i titoli first-party di Sony sul PlayStation Store lo scorso mese, un risultato impensabile fino a pochi anni fa quando la strategia dell'esclusività dominava il mercato videoludico.

Il cloud gaming ha raggiunto un nuovo record, superando per la prima volta i 150 milioni di ore giocate in un trimestre.

Particolarmente significativa è la crescita di PC Game Pass, il servizio di abbonamento per computer, che ha visto un incremento dei ricavi del 45 percento anno su anno. Questo dato sottolinea come Microsoft stia riuscendo a diversificare efficacemente la propria offerta di gaming su più fronti, dall'ecosistema Xbox tradizionale al PC, fino alle piattaforme concorrenti.

Il cloud gaming, elemento centrale della visione futura dell'azienda, ha stabilito un nuovo primato: "Il cloud gaming ha raggiunto un nuovo record, superando per la prima volta i 150 milioni di ore giocate in questo trimestre", ha dichiarato Nadella durante la presentazione dei risultati finanziari. Un traguardo che evidenzia come Microsoft stia progressivamente riducendo l'importanza dell'hardware fisico a favore di soluzioni basate sul cloud.

La strategia di espansione multipiattaforma continuerà nei prossimi mesi, con Microsoft che sta già preparando una lista di titoli da portare sul Nintendo Switch 2 nel corso dell'anno. Questa mossa conferma ulteriormente la visione dell'azienda di un ecosistema Xbox che trascende i confini dell'hardware proprietario, puntando a raggiungere i giocatori ovunque essi siano e su qualsiasi dispositivo scelgano di giocare.