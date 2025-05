Valve migliora la batteria di Steam Deck con il nuovo update

La salute della batteria dello Steam Deck non sarà più motivo di preoccupazione per i possessori della console portatile di Valve. L'azienda ha appena rilasciato un aggiornamento, in versione Beta, che permette agli utenti di limitare la carica della batteria all'80%, una funzionalità particolarmente utile per chi tiene il dispositivo collegato costantemente all'alimentazione. Questa soluzione, disponibile, per l'appunto, attraverso il canale beta degli aggiornamenti, rappresenta un passo significativo verso la conservazione ottimale delle batterie nel lungo periodo, prevenendo il deterioramento precoce che spesso colpisce i dispositivi in carica permanente.

Fino ad oggi, i giocatori più attenti alla durata della batteria del proprio Steam Deck dovevano disconnettere manualmente il caricatore per evitare cicli di ricarica completi ripetuti. Con questo aggiornamento, Valve dimostra un'attenzione proattiva alla durabilità dei propri prodotti, permettendo di preservare la salute della batteria senza compromettere l'esperienza d'uso. La limitazione all'80% della capacità massima è una pratica consigliata dagli esperti per prolungare significativamente la vita utile delle batterie agli ioni di litio.

L'aggiornamento non si limita all'introduzione del limite di carica, ma include anche una riorganizzazione del menu di gestione energetica. Le impostazioni relative alla luminosità dello schermo, alla sospensione automatica e alla visualizzazione della percentuale di batteria sono state spostate nel sottomenu dedicato all'alimentazione, rendendo più intuitiva la gestione energetica del dispositivo.

Per accedere a questa nuova funzionalità, gli utenti devono iscriversi al canale beta degli aggiornamenti, un'operazione semplice che può essere eseguita direttamente dal menu delle impostazioni dello Steam Deck. Vale la pena sottolineare che è possibile passare dal canale stabile a quello beta in qualsiasi momento, senza particolari complicazioni o rischi per il dispositivo.

Particolarmente interessante è notare come questa funzionalità sia ancora relativamente rara nei dispositivi elettronici di consumo, nonostante i benefici comprovati per la longevità delle batterie. La scelta di Valve appare ancora più significativa considerando che le console portatili hanno generalmente un'autonomia limitata rispetto ad altri dispositivi come cuffie o tastiere wireless, rendendo ogni percentuale di batteria particolarmente preziosa per i giocatori in mobilità.

L'aggiornamento include anche due correzioni non legate alla batteria: una miglioria nella funzionalità di incollaggio del testo quando si utilizza la tastiera virtuale e un "fix speculativo" per un bug del giroscopio del controller DualSense Edge. Quest'ultimo problema causava il riconoscimento errato del controller come standard PS5, disabilitando le funzionalità giroscopiche.

Secondo le note di rilascio, la nuova funzionalità di limitazione della carica è particolarmente indicata per chi utilizza lo Steam Deck principalmente in modalità dock, collegato a un monitor esterno attraverso una delle docking station compatibili. In queste condizioni d'uso, la batteria tende a rimanere costantemente al 100%, accelerandone il deterioramento nel lungo periodo.

Questa mossa di Valve dimostra un approccio lungimirante alla gestione hardware, ponendo attenzione non solo alle prestazioni immediate ma anche alla durabilità del dispositivo, un aspetto sempre più rilevante in un'epoca di crescente consapevolezza ambientale e di lotta all'obsolescenza programmata dei prodotti tecnologici.