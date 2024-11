Valve migliora Proton: DLSS 3 e boost nelle prestazini per decine di giochi su Linux e Steam Deck

Valve ha rilasciato un nuovo aggiornamento sperimentale per il suo layer di compatibilità Proton, introducendo il supporto per le tecnologie NVIDIA Optical Flow AI e DLSS 3 Frame Generation. L'update, basato sulla versione stabile Proton 9.0-3 del 19 settembre, include anche numerose correzioni per decine di giochi.

L'introduzione del supporto per DLSS 3 in Proton rappresenta un importante passo avanti per il gaming NVIDIA su Linux, soprattutto per i titoli più esigenti in termini di framerate. Questa novità, insieme alle numerose altre migliorie, promette di migliorare significativamente l'esperienza di gioco su sistemi Linux.

Il changelog dell'aggiornamento elenca decine di fix per vari giochi, concentrandosi principalmente su:

Problemi di riproduzione video

Crash

Prestazioni

Input e visualizzazione

Tra le correzioni più interessanti figura il ripristino del supporto alle mod per Doom Eternal, dimostrando l'attenzione anche verso casi d'uso più specifici. È stata inoltre risolta un'importante problematica relativa all'assegnazione delle priorità ai nuovi thread, che dovrebbe migliorare le prestazioni e la stabilità generale dei giochi.

L'update sperimentale di Proton integra anche gli ultimi sviluppi dei progetti DXVK e VKD3D-Proton:

VKD3D-Proton : fork di VKD3D per giochi DirectX12, ora con supporto per NVIDIA Reflex e OpenVR

: fork di VKD3D per giochi DirectX12, ora con supporto per NVIDIA Reflex e OpenVR DXVK: layer di traduzione Vulkan-based per titoli DirectX meno recenti

Per usufruire di tutte queste novità, gli utenti Linux o Steam Deck devono semplicemente optare per l'utilizzo di Proton Experimental nelle opzioni di avvio dei loro giochi. È anche possibile selezionare versioni specifiche di Proton se risultano più performanti per determinati titoli.

Questo aggiornamento rappresenta un altro importante passo avanti per Valve e il gaming su Linux, rendendo sempre più accessibili le funzionalità avanzate dell'hardware NVIDIA attraverso il layer di compatibilità Proton.

Ricordiamo che Proton è uno strumento permette di eseguire giochi Windows su sistemi operativi Linux, aprendo nuove possibilità per i giocatori che preferiscono utilizzare sistemi open source anziché Windows. Un aspetto meno noto ma altrettanto importante di Proton è il suo impatto sulla conservazione dei videogiochi. Molti titoli più vecchi, che potrebbero non essere più compatibili con i sistemi operativi Windows più recenti, possono trovare nuova vita su Linux grazie a Proton, contribuendo così alla preservazione del patrimonio videoludico.