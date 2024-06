Steam Deck è in offerta sul sito Valve, per la gioia di molti

Valve ha deciso di anticipare i tanto attesi saldi di Steam, proponendo una promozione interessante per gli appassionati di gaming: uno sconto significativo sul suo popolare dispositivo Steam Deck. Le versioni in sconto sono quelle da 64GB e 512GB, proposte rispettivamente a 313,65 euro e 398,65 euro, mostrano un ribasso del 15% rispetto ai prezzi originali di 369€ e 469€.

L'offerta è valida fino alle 19:00 del 11 luglio, ora italiana, o fino a esaurimento scorte. Il modello da 512GB, dotato di SSD NVMe e uno schermo LCD 7 pollici con vetro acidato antiriflesso, offre una risoluzione di 1280 x 800 e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Completano il quadro la tecnologia Wi-Fi 5 e una batteria da 40 W/h, che garantisce un'autonomia di gioco variabile tra 2 e 8 ore a seconda dell'uso. Il dispositivo viene inoltre fornito con un alimentatore da 45 W, un cavo da 1,5 m e una custodia protettiva.

Il modello più accessibile, quello da 64GB, pur non avendo il vetro antiriflesso, condivide le stesse specifiche tecniche del modello superiore. Tuttavia, i giocatori potrebbero trovare la capacità di archiviazione insufficiente per alcuni giochi più corposi, problema risolvibile con l'acquisto di una scheda Micro SD per espandere lo spazio disponibile.

Purtroppo, altri modelli di Steam Deck come quelli con memoria LCD da 256GB, OLED da 512GB e OLED da 1 TB non sono inclusi in questa ondata di sconti. Secondo quanto riportato sulla pagina ufficiale di Steam Deck, le versioni in offerta sono quelle destinate a essere gradualmente ritirate dal mercato.