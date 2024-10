Vampire Survivors: in arrivo il DLC dedicato a Castlevania

Il popolare gioco indie Vampire Survivors riceverà un DLC a tema Castlevania il 31 ottobre, frutto di una collaborazione tra lo sviluppatore Poncle e Konami. L'espansione "Ode to Castlevania" introdurrà oltre 20 personaggi iconici della serie Castlevania, 40 nuove armi e un'enorme mappa da esplorare.

Questo DLC rappresenta un'importante fusione tra l'acclamato gioco indie e uno dei franchise più amati dei videogiochi. I giocatori potranno controllare personaggi storici come i cacciatori di vampiri della famiglia Belmont e le streghe del clan Belnades, utilizzando armi classiche come fruste e incantesimi.

Tra le novità più significative ci sono:

Oltre 20 nuovi personaggi giocabili, tra cui Simon, Richter e Trevor Belmont

40 nuove armi, incluse fruste, magie elementali e oggetti leggendari di Alucard

Una mappa descritta come "la più grande mai vista in Vampire Survivors"

30 nuove tracce musicali, con remix di brani iconici di Castlevania

Il DLC manterrà lo stile di gioco frenetico di Vampire Survivors, aggiungendo elementi caratteristici di Castlevania come i nemici classici della serie. I giocatori dovranno affrontare orde di creature come Mudmen, fantasmi e Fleamen.

Grande attenzione è stata data alla colonna sonora, con oltre 30 nuove tracce che includono remix di brani storici come "Vampire Killer", "Bloody Tears" e "Simon's Theme". Sono stati coinvolti compositori come Daniele Zandara, Filippo Vicarelli ed Evelyn Lark per reinterpretare le musiche più amate dai fan.

Il DLC "Ode to Castlevania" sarà disponibile dal 31 ottobre, giusto in tempo per Halloween!