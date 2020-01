Vendite software UK 2019: FIFA 20 in cima alle classifiche

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, sono emersi i dati di vendita software britannici relativi a tutto il 2019. Innanzitutto, questi dati evidenziano come ormai il mercato si spinga sempre più in direzione del digital delivery, con l’80% delle copie vendute attraverso questa modalità, contro la più classsica edizione fisica acquistata in negozio. Questi dati andranno senz’ombra di dubbio ad aumentare con l’avvento delle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, che faranno indubbiamente del digital delivery il loro punto di forza.

A primeggiare nella classifica britannica del 2019 troviamo FIFA 20, l’ultima interpretazione calcistica realizzata dai ragazzi di Electronic Arts, che nel giro di pochi mesi ha totalizzato ben 1,502,191 copie vendute. Al secondo posto troviamo invece Call of Duty Modern Warfare, il reboot a cura di Infinity Ward dell’originale titolo uscito nell’ormai lontano 2007 su console della scorsa generazione, con 1,192,211 copie vendute.

Infine, al terzo podio troviamo Mario Kart 8 Deluxe, il porting definitivo dell’originale titolo Wii U, realizzato per Nintendo Switch con supporto alla risoluzione 1080p, uscito ormai più di due anni fa, con ben 465,062 copie vendute.

E voi, usufruite del mercato in digital delivery o fate ancora uso delle copie retail? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!