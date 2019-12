Vendite software UK: Modern Warfare ancora in testa

Mancano ormai sempre meno giorni al Natale, e con questo le vendite di videogiochi sono destinate ad aumentare in maniera vertiginosa in tutto il mondo. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, sono state rese note le vendite software settimanali fino allo scorso 21 dicembre, relative in particolare al mercato britannico.

Come al solito a primeggiare in cima alla classifica troviamo Call of Duty Modern Warfare, lo sparatutto reboot del titolo originale del 2007 a cura di Infinity Ward uscito lo scorso 25 ottobre, che ha totalizzato numeri da record superando anche i suoi precedessori, rispettivamente Call of Duty Black Ops 4.

Al secondo posto troviamo invece FIFA 20, il titolo balistico di casa Electronic Arts, che sale di una posizione rispetto a settimana scorsa. Retrocede direttamente al terzo posto invece Star Wars Jedi Fallen Order, l’ultima incarnazione del celebre franchise, realizzata dai ragazzi di Obsidian Entertainment. A seguire immediatamente dopo, infine, troviamo alcune delle esclusive Nintendo più importanti, tra cui Mario Kart 8 Deluxe, che tiene incredibilmente testa, Luigi’s Mansion 3, e infine Pokémon Scudo.

