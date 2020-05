Verso Infinite, su Twitch portiamo tutta la saga di Halo

Come con Ori and the Blind Forest e The last of Us, abbiamo deciso di portarvi nella sua forma completa anche tutta la saga FPS di Halo sul nostro canale Twitch, Tomshardwareita. Sarà l’occasione di riscoprire la leggendaria serie ideata da Bungie e continuata da 343 in esclusiva Xbox, così da arrivare preparati all’autunno con Halo Infinite, attesa esclusiva di lancio di Xbox Series X.

Inizieremo giovedì 21 maggio – domani – con Halo: Reach e continueremo ogni giovedì alle 12:30. Giocheremo ad Halo: Reach, Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST, Halo 4 e Halo 5 Guardians e sarà un modo per parlarvi un po della storia intorno al brand e dell’importantissima lore di contorno dell’intero contesto narrativo.

Viaggeremo, quindi, attraverso 7 titoli FPS, raccontando dettagli, informazioni aggiuntive e misteri di uno degli universi videoludici più importanti di sempre. Il nostro viaggio finirà con l’arrivo di Halo Infinite, previsto per la fine del 2020 – salvo rimandi. Una volta giunto, lo giocheremo e finiremo su Xbox Series X completamente in diretta.

Halo è una serie di videogiochi nata e sbarcata su Xbox nel lontano 2001. Si tratta di uno degli sparatutto in prima persona più rivoluzionari del genere, vera pietra miliare della console di casa Microsoft e una delle saghe più apprezzate e vendute di sempre. La storia ruota intorno a un umano potenziato di nome John – Master Chief – alle prese con una pericolosa alleanza di razze aliene chiamata Covenant. Le cose, però, sono destinate a cambiare quando una nave in fuga da un pianeta si imbatte per la prima volta in un mondo ad anello chiamato Halo.

La rubrica, intitolata Verso Infinite, è solo una dei diversi format di dirette che vi porteremo nel corso delle prossime settimane sul nostro canale Twitch. Come sempre l’invito è partecipare, commentare e discutere, non solo di Halo, ma di tutto ciò che riguarda i videogiochi e la tecnologia.